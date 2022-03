Gli orologi come investimento

Chi desidera effettuare investimenti, ha a disposizione un ampio ventaglio di possibilità e, tra queste, figura anche il mercato degli orologi di lusso.

Investire negli orologi, infatti, è un’ottima possibilità sia per chi sceglie investimenti a breve termine con la vendita dei modelli più rappresentativi e ricercati dagli appassionati e dai collezionisti, sia per chi opta per un investimento di lungo periodo con modelli appena arrivati sul mercato che vedranno il loro valore crescere nel tempo, di solito già nel giro di due anni.

In quest’ottica, può essere interessante anche acquistare produzioni ridotte ed edizioni speciali e limitate il cui valore salirà nel corso degli anni garantendo una rendita elevata.

Puntare sull’originalità e rarità di un segnatempo garantisce un valore maggiore rispetto ad altri modelli più “comuni”: questo perchè può essere legato a un evento particolare, realizzato come omaggio per celebrare un personaggio famoso oppure per un cliente specifico.

Tutto ciò lo rende immediatamente portatore di un valore notevole che, con ogni probabilità, tenderà ad aumentare nel tempo e a catturare l’attenzione dei collezionisti.

Gli orologi di lusso, inoltre, sono un buon investimento anche grazie alla loro indiscussa qualità: pensiamo, per esempio, agli orologi Rolex, punto di riferimento per gli intenditori, dalla manifattura impeccabile e consolidata reputazione.

Se in molti settori i prodotti oggetto di investimento possono essere di scarso valore, quando si tratta di orologi di lusso non sono contemplate eccezioni.

Accompagnati dal Certificato di Autenticità e dal numero seriale, i modelli più desiderati sono quelli che appartengono alle collezioni di celebri maison e il loro valore può solamente aumentare con il trascorrere del tempo agli occhi dei collezionisti.

E’ quindi fondamentale conoscere a fondo le marche e i modelli e comprenderne le caratteristiche per avere la certezza di acquistare un segnatempo che, grazie al brand, alle funzioni, alla meccanica e alle esigenze di manutenzione, si dimostrerà un’ottima forma di investimento.

Ancora, a differenza di altri beni, il valore degli orologi (di solito) non scende mai al di sotto del prezzo di partenza: o rimane lo stesso oppure sale.

Ciò significa che, con questo tipo di investimento, in teoria non è possibile andare in perdita: al limite, si rientrerà del prezzo base che si è pagato al momento dell’acquisto.

Si tratta, quindi, di un vero affare perchè pressoché esente da rischi e, nella maggior parte dei casi, portatore di una cospicua rendita.

Per trarre soltanto vantaggi dalla vendita di un orologio, diventa allora fondamentale seguire il mercato ed effettuare ricerche per rimanere sempre informati su quali sono i modelli con prezzo in calo per acquistarli in quel preciso momento e poi rivenderli quando, invece, il loro prezzo sarà tornato a crescere.

Infine, come in ogni tipologia di investimento, prima di procedere alla scelta e all’acquisto di uno o più orologi da “mettere a rendita”, è consigliabile stabilire il budget di cui si dispone e porsi un obiettivo raggiungibile.