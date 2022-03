Elisa Isoardi torna in Tv: chi l’ha spuntata fra Rai e Mediaset

Elisa Isoardi ha all’orizzonte un nuovo programma. Dopo diversi mesi di assenza dal piccolo schermo, la conduttrice ha scelto da quale trasmissione ricominciare. Ecco tutte le indiscrezioni e cosa ha raccontato la Isoardi ai fan.

Il 2021 è stato l’anno dei cambiamenti per Elisa Isoardi. Come ha raccontato lei stessa, la paternità di un suo amico le ha fatto ripensare anche alla sua vita, facendole capire di volere anche lei dei figli. La trentanovenne ha deciso anche di fare un “reset” della sua vita, provando a fare qualcosa di inedito, come la partecipazione a L’Isola dei Famosi 2021.

L’ex compagna dell’onorevole Matteo Salvini ha conquistato il pubblico durante la sua presenza nel reality show, oltre a finire sui tabloid inglesi come il The Sun, che ne hanno lodato l’avvenenza. Elisa Isoardi è ormai lontana da diversi mesi dal piccolo schermo, ma sembrerebbe che le stiano offrendo la conduzione di un nuovo programma.

Elisa Isoardi torna in Tv: ecco il nuovo programma

Per prepararsi all’esperienza dell’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha raccontato di essersi sottoposta a delle intense sessioni in palestra. Forse è questo il modo in cui la conduttrice si prepara alle nuove esperienze, da momento che, da fine febbraio, ha iniziato di nuovo a farsi vedere mentre riprendeva gli allenamenti.

Che ci sia un nuovo programma all’orizzonte per Elisa Isoardi è la stessa protagonista ad annunciarlo ai propri fan postando alcune foto da un set fotografico. La presentatrice, però, non rivela per il momento alcun dettaglio, anche se Blogo è certo di sapere che la Rai abbia in programma un prodotto tutto nuovo in cui avrà un ruolo di primo piano.

Una frecciatina della conduttrice alla Clerici? Il messaggio sui social

La Rai starebbe pensando di affidare ad Elisa Isoardi un nuovo programma estivo sul primo canale. La conduttrice ha già condotto Unomattina nel 2011 e si troverebbe perfettamente a suo agio in un nuovo format nella fascia mattutina per cui si starebbe pensando ad una conduzione a quattro. Potrebbero affiancarla Poletti, Rey e Gallo.

Elisa Isoardi ama molto la cucina italiana, ed anche se adesso non è alla conduzione di nessun programma si mostra spesso fra i fornelli a raccontare nuove ricette. Forse c’è un po’ di dispiacere per aver lasciato La prova del cuoco quando Antonella Clerici è tornata dalla maternità e successivamente si è ripresa il programma?

Ecco cosa risponde la Isoardi ad un fan su Instagram: