“È tornato e sono cominciati i problemi”. Clamorosa indiscrezione su Alex Belli: da non credere

Alex Belli torna al centro del gossip. Una clamorosa indiscrezione su di lui sembra aver finalmente descritto la persona che è stata un tempo e che è oggi.

Il successo e la vita mondana sembrano aver cambiato Alex Belli. Era un uomo tranquillo, nom fumava, amava passare le domeniche a curare il suo giardino e stare con la sua dolce metà.

Questo fino a quando non ha intrapreso la carriera d’attore. Dopo aver esordito in Centovetrine, storica soap di Canale 5, e partecipato a show televisivi quali l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, è cambiato. E non poco. A farlo sapere l’ex moglie Katarina Raniakova, legata all’attore dal 2013 al 2017. Il matrimonio tra i due è finito a causa dei numerosi tradimenti di lui, ma lei ha affermato che prima Alex era l’opposto di oggi.

Al settimanale Nuovo Tv, Katarina ha ammesso: “Quando l’ho conosciuto lui non era famoso. Era un ragazzo semplice, pulito, sportivo, non fumava neanche le sigarette”. La Raniakova ha poi confidato di essersi innamorata della genuinità di Alex Belli, caratteristica non comune ai giorni d’oggi. Questa genuinità però col tempo, grazie alla sua crescente popolarità, è letteralmente sparita.

“È tornato e sono cominciati i problemi”. Clamorosa indiscrezione su Alex Belli: parla Katarina Raniakova

“Passava la domenica a fare giardinaggio sul balcone. Quando ha cominciato ad avere successo, sono emersi altri lati del suo carattere”, afferma Katarina Raniakova ai microfoni di Nuovo TV aggiungendo altri dettagli della vita privata che non appartengono più all’Alex Belli di oggi, quello che tutti conoscono.

No all’amore libero, all’energia e chi più ne ha più ne metta. Alex Belli era un ragazzo tranquillo che faceva una vita altrettanto pacata. Katarina ha confessato che per tanti anni la loro è stata una relazione a distanza: Alex Belli tutta la settimana era impegnato a Torino, con le riprese di Centovetrine, mentre lei restava a Milano. Si vedevano solo nei weekend ed entrambi frequentavano altre persone.

“Per me era normale che tutti e due vedessimo amici. Io l’ho sempre fatto, ma non l’ho mai tradito. Per questo non controllavo con chi usciva, mi fidavo di lui. Quando è tornato stabilmente a Milano sono cominciati i problemi. Tutte le sere doveva trovare spiegazioni per giustificare ciò che voleva fare”.

Il tempo è galantuomo e con lo scorrere della sabbia della clessidra Katerina Raniakova, di professione modella, ha scoperto le bugie e i tradimenti continui dell’ex marito. Nessuna coppia aperta durante gli anni della loro storia: Alex non ha mai fatto cenno alla questione con l’ex moglie. “Lui stesso l’ha fatto capire nella Casa, quando ha detto che il nostro matrimonio è fallito proprio perché lui non poteva essere se stesso. Mi sembra che con Delia, sotto questo aspetto, avesse trovato un’intesa”.