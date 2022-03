“Scappata a gambe levate”, indiscrezione su Drusilla Foer: sogno tramontato?

Durante il Festival di Sanremo si era parlato di una proposta allettante per Drusilla Foer che, però, stando alle indiscrezioni sarebbe scappata a gambe levate

Si può affermare a gran voce che Drusilla Foer è stata una delle più grandi sorprese del Festival di Sanremo, nonché la più apprezzata. Proprio per questo, con Stefano Coletta hanno pensato ad un programma tutto suo.

Nella sala stampa del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2022, Stefano Coletta e Drusilla Foer si sono dati la mano per un prossimo programma affidato interamente alla co-conduttrice di una delle serate della kermesse. Dopo la promessa, la regista è scesa sul palco del Teatro Ariston e incantato tutta Italia grazie alla sua verve e la gran cultura.

Affare fatto, il direttore Rai le ha concesso un programma tutto suo, ma non è andato secondo i piani. Stando alle indiscrezioni di Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, sembrerebbe che: “Gira voce che dopo aver scoperto il cast al completo e aver visto da vicino il progetto, Drusilla sia scappata a gambe levate sentendo puzza di flop”.

Drusilla Foer su Rai Uno: il programma che avrebbe dovuto condurre, sogno tramontato?

La stretta di mano tra Stefano Coletta e Drusilla Foer sembra essere tramontata in un batter d’occhio perché nel suo programma Ci vuole un fiore, l’avrebbero dovuta spalleggiare Nino Frassica e Francesco Gabbani, ma non è andato esattamente come sperato. Il programma sarebbe dovuto andare in onda con due appuntamenti previsti per l’1 e 8 aprile, ma tutto sembra andare nella direzione di un nulla di fatto.

Un’occasione senz’altro sprecata dalla Rai nell’eventualità in cui l’indiscrezione risultasse essere veritiera -e lo scopriremo presumibilmente nelle date previste per la messa in onda- di portare in TV contenuti interessanti, ma soprattutto capitanati da un personaggio che ha dimostrato grande cultura, intelligenza e dialettica sul palco del Teatro Ariston che, di per sé, non è l’esperienza più semplice nella vita di una qualsiasi persona appartenente al mondo dello spettacolo.

Per lo show c’era grande attesa, soprattutto dopo quanto il direttore e Drusilla si sono detti durante la conferenza stampa di Sanremo. Adesso c’è un quesito che attanaglia anche i telespettatori: con cosa tamponerà la Rai i giorni successivi alla programmazione de Il Cantante Mascherato?