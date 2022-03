Don Matteo 13, incredibile decisione della Rai: stentano tutti a crederci

Incredibile decisione della Rai su Don Matteo 13. Infatti il servizio pubblico ha in mente un clamoroso colpo di scena per l’amata serie.

Sono tantissimi gli appassionati che aspettano i nuovi episodi Don Matteo 13, con la Rai che ha in mente un colpo di scena che ha del clamoroso. Andiamo quindi a vedere cosa potrà succedere nelle nuove puntate.

Cresce sempre di più l’attesa per la nuova stagione di una delle serie più amate dal pubblico Rai. Stiamo parlando ovviamente di Don Matteo 13, il nuovo capitolo della fiction che dovrebbe portare cambiamenti radicali all’interno della serie. All’interno della nuova stagione infatti ci dovrebbe essere il tanto atteso debutto di Raoul Bova, destinato a sostituire Terence Hill. Infatti dopo ben venti anni, l’82enne ha deciso di lasciare il progetto Rai che lo ha riportato sulla cresta dell’onda.

La decisione di Terence è stata presa per un solo motivo: dedicare più tempo alla sua famiglia. Al suo posto entrerà Raoul Bova che vestirà i panni di Don Massimo. Come ha rivelato il settimanale DiPiùTv, Matteo uscirà di scena misteriosamente. L’addio di Terence, però, non sembrerebbe essere definitivo come fatto sapere da un personaggio che lavora dietro le quinte della Rai. Infatti l’insider ha rivelato: “Don Matteo non morirà, quindi i telespettatori non devono perdere la speranza“. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni.

Don Matteo 13, il personaggio di Terence Hill non morirà: tutte le anticipazioni

A svelare ulteriori dettagli sui nuovi episodi di Don Matteo 13, ci ha pensato un insider della Rai. Infatti questa persona non solo ha svelato che Don Matteo non morirà, ma ha anche aggiunto: “È stato deciso, di comune accordo, di non far morire Don Matteo proprio perché se Terence Hill tornerà sulla propria decisione la porta sarà sempre e comunque aperta“. Quindi in molti si aspettano un ritorno di Terence nei vari episodi della nuova stagione.

Allo stesso tempo, però, Raoul Bova è stato incoronato nuovo protagonista. Inoltre se la nuova stagione avrà successo si è pensato di cambiare anche nome da Don Matteo a Don Massimo. Sempre l’insider Rai ha infatti rivelato: “Terence è nel cuore di tutti quelli che lavorano su questo set. E sono tutti pronti a riaccoglierlo a braccia aperte, in qualunque momento“. Resta quindi da capire come saranno strutturati i nuovi episodi e se Raoul Bova riuscirà ad entrare subito nel cuore del pubblico.