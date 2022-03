DAZN, stangata per tutti i clienti: tariffe in vertiginoso aumento

Nuovo aumento di prezzi che riguarda anche DAZN: guardare la Serie A diventerà un lusso per pochi. Ecco le tariffe

Poco prima che il 2021 terminasse si è ampiamente parlato del fatto che DAZN volesse evitare l’accesso a due dispositivi contemporaneamente nello stesso momento: adesso le cose peggiorano e le tariffe aumentano.

DAZN non è stato ben accettato da tutti gli utenti, continui problemi di connessione, Serie A con una scarsa qualità o addirittura trasmissione di partite mai messe in onda. La nuova utenza che segue il campionato italiano -e non solo- ha deciso di aumentare i prezzi e consentire diverse modalità di abbonamento per la prossima stagione calcistica.

Adesso che ha quasi il monopolio sulla Serie A, nessuno riuscirà a fermare DAZN anche grazie al contratto siglato con la Lega soltanto un anno fa che ha sbaragliato la concorrenza anche di un colosso come SKY che fin qui ha detenuto i diritti di tutte le partite. In molti, adesso, si sono adeguati con entrambi gli abbonamenti, per altri invece, seguire la propria squadra del cuore sta diventando un lusso che non ci si può permettere.

DAZN, aumento di prezzi: tutte le tariffe proposte per il 2022/23

Stando a quanto riportato da Il Sole 24 ore, sembrerebbe che non sarà più possibile vedere tutto a 29,99 euro al mese -come prevede l’abbonamento attuale- o in alcuni casi addirittura 19,99 euro al mese, ma ci sarà un evidente rincaro di prezzi. La decisione è stata già presa, secondo quanto si apprende dal quotidiano economico-finanziario, che afferma addirittura che i partner della piattaforma di streaming ne sono già a conoscenza. Le nuove fasce di prezzo avranno a che vedere con tre fondamentali punti cardine per gli utenti:

numero di device registrati;

stream visibili contemporaneamente;

qualità delle immagini.

L’aumento sarà messo in atto prima dell’inizio della prossima stagione di Serie A 2022/23, presumibilmente ad agosto, fornendo probabilmente ai già abbonati la possibilità di rifarlo ad un prezzo conveniente e sfruttare la miglior offerta possibile. Una decisione che non piacerà agli appassionati del campionato italiano che, per seguire la propria squadra del cuore, dovranno sborsare più del solito: seguire la Serie A in TV sta diventando sempre più un lusso.