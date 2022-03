Charlene di Monaco, l’ultima rivelazione allarma il principato: come sta

Charlene di Monaco prosegue il suo esilio – a causa di problemi di salute – dal principato monegasco.

Il 2021 è stato sicuramente un anno non particolarmente positivo per Charlene di Monaco. In tutta sincerità, dati alla mano, è stato un anno travagliato.

Solo poco tempo fa, in una nota diffusa da Page Six, il sito ha parlato di una Charlène in condizioni preoccupanti. Secondo tale indiscrezione la principessa sarebbe stata sottoposta a degli interventi chirurgici che l’avrebbero portata a perdere una notevole quantità di peso.

Quando è tornata a casa era visibile a tutti la sua eccessiva perdita di peso e le fonti citate dal magazine hanno parlato di una situazione più grave di quella resa nota da Palazzo Grimaldi. A fare da contraltare a questa rivelazione sono prontamente arrivate le dichiarazioni del padre di Charlene, Michael Wittstock, che qualche settimana fa ha affermato che sua figlia “supererà tutto e ne uscirà più forte”. Il lieto fine è dunque dietro l’angolo? Non proprio. Mai cantare così presto vittoria.

Le sfide per Charlene proseguono anche nel 2022. Il suo rientro, stimato per la fine di gennaio, slitterà ancora una volta. La principessa “pesa 46 chili, ossia 4 chili in meno rispetto a quando è tornata dal Sudafrica”, sono state le ultime indiscrezioni diffuse dal Royal Central nei giorni scorsi. In tutto questo buio, nero come la pece, uno spiraglio di luce. Un qualcosa di positivo ha portato il sorriso sul volto di della Wittstock.

La principessa è diventata l’eroina di un manga giapponese. La gioia è così tanta che ha deciso di ringraziare la casa editrice Blitz e Garry Kasparov di questo regalo. Lo ha fatto nel corso di un’intervista concessa a Le Parisien nel quale non ha parlato di suo marito o sul suo stato di salute nessun tipo di indizio.

La principessa 44enne ha solo raccontato del progetto che la vuole ritratta come un’eroina del manga giapponese Blitz. “Sono lieta dell’uscita del sesto volume di Blitz, splendidamente creato da Garry Kasparov e disegnato da Daitaro Nishihara. L’idea di partecipare all’avventura di Blitz mi è subito piaciuta e vorrei ringraziare Cédric Biscay per avermi portata a scoprire il mondo dei manga”. Il fumetto è già in uscita oggi e sono state già migliaia le vendite.

Charlene di Monaco, l’ultima rivelazione allarma il principato: come sta

Secondo le ultime indiscrezioni la consorte di Alberto di Monaco starebbe vivendo completamente isolata anche dagli altri pazienti della clinica che gli costa circa 18mila euro al giorno. La scelta di vivere isolata è della principessa che in questo modo si sentirebbe protetta e rassicurata. Non isolata del tutto però secondo una fonte citata dai media del principato di Monaco.

Infatti Charlene in clinica “è assistita da due dame di compagnia e protetta da due guardie del corpo. Mentre la sua segretaria personale va avanti e indietro da Monaco a Zurigo per soddisfare le sue esigenze e tenerla aggiornata”. Le sue condizioni sono date in miglioramento ma nonostante questo ottimismo non si conosce la data del suo ritorno a casa dai suoi figli e da suo marito.