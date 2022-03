Anticipazioni Uomini e Donne, Tina contro una dama: Ida è ad un bivio

La settimana di programmazione di Uomini e Donne procede a gonfie vele con Tina Cipollari col dente avvelenato: lo scontro

Al centro della puntata di oggi, mercoledì 2 marzo, ci saranno ben due dame: Tina ed un’altra a cui Tina Cipollari avrà da ridire. Uno scontro mai visto prima ed al centro del quale, stranamente, non c’è Gemma Galgani.

Le anticipazioni di oggi, mercoledì 2 marzo, svelano che al centro dello studio ci sarà Ida Platano. La dama è tornata al dating show senza troppe aspettative, anzi, in un primo periodo ha anche sofferto perché troppo legata ancora a Riccardo Guarnieri. Nonostante le esperienze passate e negative, ha deciso di rimettersi in gioco.

Sul suo cammino è arrivato Alessandro, cavaliere partenopeo che ha rubato con un po’ di fatica il cuore della dama. Questo è il motivo per cui il loro rapporto è ancora un po’ altalenante e per cui in studio arriva un nuovo corteggiatore per la dama: quest’ultima però è decisa, lascerà spazio soltanto ad Alessandro. Il cavaliere non ha mai nascosto la sua gelosia nei confronti della Platano, in studio arriverà un piccolo litigio.

Anticipazioni Uomini e Donne, Tina avvelenata: Pinuccia invitata all’uscita

Strano, ma vero. Questa volta al centro della discussione con Tina Cipollari non c’è Gemma Galgani, ma un’altra dama del Trono Over. Sotto i riflettori, infatti, ci finisce Pinuccia che vorrebbe qualcosa in più da Alessandro, ma il cavaliere sembra avere occhi solo per Vincenza, la nuova dama calabrese che ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi. La dama si è mostrata molto critica e gelosa nei confronti del cavaliere 91enne scatenando l’ira, a questo punto, di Tina Cipollari che l’ha invitata ad uscire e lasciare il programma.

Per quel che riguarda, invece, il Trono Classico, Matteo sta conoscendo una nuova ragazza: il suo parterre di corteggiatrici adesso si allarga. Dopo aver chiuso la storia con Denise, Federica sembrava essere la scelta, ma qualcosa deve essere cambiato in corso d’opera. Luca Salatino, invece, sta cercando la donna che gli fa battere il cuore così com’è stato con Roberta Ilaria. Per farlo ha scelto di uscire in esterna con Soraya per capire se tra i due è solo attrazione fisica o c’è dell’altro.