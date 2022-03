Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Stefania scopre tutto: la verità viene a galla

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che Stefania scoprirà tutto senza che nessuno le dica niente: la reazione è molto negativa

Un momento che si aspettava da tempo, la verità viene a galla anche per Stefania che, da sola, dubbiosa ed investigativa ha scoperto tutto. La Venere non reagirà bene quando viene a sapere la realtà dei fatti.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il paradiso delle signore fanno sapere che Stefania scoprirà da sola di essere la figlia di Gloria. Quest’ultima, infatti, ha perso troppi attimi fondamentali a trovare il coraggio di dire la verità a sua figlia, ma non ha fatto in tempo ad essere lei stessa a dirle tutto ciò che meritava di sapere.

Tutto nasce dal sospetto di Stefania nel fatto che suo padre Ezio ha un’altra donna che scoprirà essere proprio Gloria. Suo padre e la sua sorellastra Gemma tenteranno di persuaderla, ma senza successo: la Venere troverà una lettera che incastra la Moreau. Gloria non può far altro che confessare e Stefania resterà sconvolta nel sapere la verità, a questo punto chiederà conforto a Marco. Nonostante i vari tentativi di Gloria nel provare ad avvicinare sua figlia, quest’ultima la respingerà bruscamente e ci sarà una vera e propria rottura nel loro rapporto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Stefania scapperà via

Stefania non riesce più a sostenere la situazione a Milano, pertanto deciderà di scappare via. Non aveva mai sospettato che la donna con cui lavorava, nonché caporeparto, potesse essere sua madre e la verità dei fatti l’ha sconvolta a tal punto da prendere una drastica decisione. Se con Marco è sincera e chiederà il suo sostegno, altrettanto non sarà con le sue due amiche, Irene e Maria. Quest’ultima, per altro, sta vivendo una situazione molto pesante con Rocco. Di questa situazione se ne occuperà, invece, Agnese che si mostra molto preoccupata per Maria.

Nel frattempo, in giro circolano spoiler su una clamorosa vicenda che riguarda Flora e Dante: la figlia di Achille Ravasi potrebbe essere incinta di Umberto a seguito di una notte di passione nata con uno smarrimento di Flora.