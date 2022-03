Amici 21, allievo eliminato: scatta subito la protesta contro l’insegnante

Ancora colpi di scena nel Talent Show di Mediaset, Amici 21: eliminato, allievo protesta contro l’insegnante. Tutti i dettagli.

Ad un passo dal Serale aumenta la tensione ad Amici 21. Ormai gli scontri tra insegnati, allievi etc, sono all’ordine del giorno. Questa volta è caos dopo un’eliminazione: parte la protesta contro l’insegnante.

Ad un passo dal Serale Gio Montana è stato scartato da chi credeva in lui quando, grazie ai suoi inediti, è entrato a far parte dell’ambitissimo Talent Show di Mediaset. Ad eliminarlo, infatti, è stata proprio Anna Pettinelli. L’insegnante di canto ha chiesto al suo ex allievo di preparare la valigia per lasciare definitivamente la scuola di Maria De Filippi.

“Non posso ammetterti al Serale con due singoli. Purtroppo sulle cover sei deficitario. Quindi diventa proprio un problema di schieramenti. La squadra deve essere allo stesso livello, se c’è un anello più debole mette a rischio anche la permanenza degli altri”, ha chiosato l’insegnante in collegamento video con Gio Montana.

Gio Montana eliminato ad Amici 21. Dopo la decisione di Anna Pettinelli, Zerbi rimescola le carte: cos’è successo

Dopo aver udito la decisione della sua insegnate, Gio Montana non è stato in silenzio. Il cantante ha così protestato contro la Pettinelli: “Mi dispiace essere entrato per stare così poco tempo”. Difatti il 22enne milanese è entrato nella scuola di Amici solo poche settimane fa: “Avrei preferito un no ed entrare a settembre dell’anno prossimo. Con un percorso più sereno sarei migliorato”.

Gio Mantana si è detto dispiaciuto in quanto Amici dia una sola chance a chi ha intenzione di partecipare e a causa della Pettinelli ha già bruciato la sua opportunità. Tornato in casetta il ragazzo non è riuscito a trattenere la sua rabbia: “Che ca** mi ha fatto entrare a fare? Per gioco, per dire facciamo dei casting e occupiamo quel banco”.

Ma a gran sorpresa il percorso di Gio Montana ad Amici 21 non è finito qui. Ebbene, se Anna Pettinelli ha deciso di farlo fuori, Rudy Zerby lo ha salvato: “Il regolamento mi concede la possibilità di dare un banco fino all’ultimo giorno”. L’insegnante ha affermato che a differenza della sua collega ha deciso di prendersi delle responsabilità: “Non trovo giusto il modo in cui sei stato scaricato. Ho deciso di darti una possibilità. Da questo momento ufficialmente hai un banco“.