Addio a un amatissimo volto del GF Vip: nuovo clamoroso annuncio

Adriana Volpe è tornata a parlare del suo rapporto con l’opinionista rivale del GF Vip 6, Sonia Bruganelli: le dichiarazioni sono del tutto inaspettate. Ecco come ha risposto all’intervista rilasciata pochi giorni prima dalla moglie di Bonolis.

In una recente intervista, Sonia Bruganelli aveva rivelato che, dopo i dissapori iniziali, il rapporto fra lei Adriana Volpe si era rasserenato. In studio a Verissimo da Silvia Toffanin, aveva spiegato: “È wrestling in studio, penso che si veda. Siamo poi riuscite a creare un feeling: adesso ci diamo una mano e ci consigliamo a vicenda“.

È dunque ormai dimenticata la tensione iniziale, che raggiunse il suo culmine quando a fine 2021 la Bruganelli si fece vedere insieme al nemico televisivo della Volpe, ovvero Gianluca Magalli. Adesso la moglie di Paolo Bonolis spiega che mentre Adriana vive di emozioni e vede tutto rosa e cuori, mentre lei è molto diversa caratterialmente.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: ci saranno al GF Vip 7?

Adriana Volpe ha incredibilmente dato ragione su tutta la linea a quanto detto da Sonia Bruganelli. Nel corso della sua intervista a Casa Chi ha spiegato che sono addirittura complementari nel ruolo di opinioniste. Per quanto riguarda un eventuale possibilità di tornare anche per il GF Vip 7, la Volpe non nasconde che per lei sarebbe davvero un sogno.

Secondo Adriana, la sua collega avrebbe detto di non avere alcuna intenzione di continuare l’esperienza per non dover affrontare la delusione di non essere confermata da Mediaset. Sarebbe quindi una strategia, e lei vedrebbe come sua eventuale sostituta Soleil oppure Antonella Elia. Non nomina Laura Freddi con cui ha commentato due puntate del GF Vip 6.

Ecco chi vincerà il GF Vip 6 secondo la Volpe: da non credere

Adriana ha sempre sostenuto in modo particolare Miriana Trevisan, mentre Sonia Bruganelli ha più volte indossato i panni dell’avvocato di Soleil Sorge. Adriana sottolinea come la sua preferita abbia comunque sempre usato il cuore: proprio mentre gli inquilini della casa pensavano di averla eliminata, lei è rinata e si è fatta amare dal pubblico.

Riguardo le presunte offese razziali pronunciate da Nathalie Caldonazzo, la Volpe è aziendalista: se non è stato trovato il filmato vuol dire che non sono mai state pronunciate. L’opinionista diventa evasiva quando le si chiede di indicare chi secondo lei vincerà il GF Vip 6, e taglia corto: “Per me vince Sonia, con il camper grande e la vacanza a Dubai“.

Ecco il video integrale dell’intervista di Adriana Volpe a Casa Chi, dove fra gli intervistatori c’era anche il giornalista Parpiglia, grande amico della Bruganelli: