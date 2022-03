WhatsApp, come attivare le chat veloci: trucco strabiliante. Tutti gli utenti avranno modo di sperimentare la nuova modalità

Ci può permettere di risparmiare tempo prezioso per comunicare con i nostri contatti più frequenti. Andiamo a vedere nello specifico come funziona l’ultimo aggiornamento.

E’ diventato insostituibile per la maggior parte di noi l’uso di WhatsApp, che ci consente di avere a disposizione in ogni momento tutti i nostri contatti più stretti. Che si tratti di lavoro o normale comunicazione, le chat sono ormai insostituibili. Proprio per questo siamo alla continua ricerca di nuove soluzioni per renderle sempre più veloci, istantanee e in grado di condividere ogni tipo di contenuto. Le varie applicazioni hanno fatto passi da gigante in tal senso negli ultimi anni e tirano fuori ogni volta degli aggiornamenti interessanti. Il colosso americano di proprietà di Facebook, ad esempio ha sviluppato un aggiornamento in grado di velocizzare ancora di più lo scambio di flusso dati. Spesso infatti ci lamentiamo se l’invio di una foto o di un messaggio di testo avviene con un attimo di ritardo, magari nonostante la connessione sia di buon livello.

Nello specifico WhatsApp ha cercato di risolvere la questione rendendo tutto più scorrevole con un semplice “trucco”.

WhatsApp, arriva la “scorciatoia” per chat sempre più veloci: come funziona

In sostanza basta entrare nella chat e cliccare sui tre puntini in alto per accedere alla funzione “Aggiungi collegamento“.

Da qui si potrà estrarre la singola comunicazione da WhatsApp e metterla sul tuo schermo, dove risulta più comodo. In questo modo non ci sarà bisogno di cercare ogni volta il gruppo o la singola conversazione che più ci interessa. Una sorta di “shortcuts” sulla tipologia del programma Apple per iPhone. Basta accendere il telefono e troveremo subito la chat di cui abbiamo bisogno, senza bisogno di scorrere lo schermo.

Per eliminarle ci basterà invece tenere premuto sopra e le vedremo scomparire come una qualsiasi app del telefono. Scorciatoie che potrebbero sembrare superflue ma che nell’immediatezza dell’attuale comunicazione tecnologia possono fare tutta la differenza del mondo. Provare per credere.