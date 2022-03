Uomini e Donne, la dama abbandona: “È tutto una finzione”

Un’amatissima dama di Uomini e Donne ha dato il suo addio improvviso alla trasmissione. Nel corso di un’intervista ha voluto spiegare le motivazioni che l’hanno portata a lasciare il Trono Over, senza risparmiare una stoccata a Biagio.

Ci sono alcuni volti di Uomini e Donne che conquistano subito l’affetto del pubblico per i loro modi garbati e colti. In molti lamentano infatti una deriva del programma di Maria De Filippi, che sempre più spesso fa da cornice di diversi litigi e vede ormai da tanti anni sempre gli stessi volti alla ricerca dell’amore.

Una delle dame che ha conquistato subito il pubblico è stata Isabella Ricci. Nel corso di un’intervista aveva anche confessato che aveva lasciato il programma, proprio per i continui attacchi che continuava a ricevere. Quando rientrò in studio convinta dalla redazione, incontrò l’uomo che adesso ha intenzione di sposare, Fabio Mantovani.

Uomini e Donne, perchè la dama ha dato il suo addio

Un’altra dama molto amata dal pubblico di Uomini e Donne è Bernarda Lena. Anche lei ha subito fatto dei propri modi garbati un marchio contraddistintivo. Proprio come Isabella, sembrerebbe essersi inizialmente infatuata di Biagio Di Maro, definito più volte da Tina Cipollari come un uomo gretto e “con un solo pensiero in testa“.

Secondo quanto ha rivelato Bernarda in un’intervista rilasciata a PiùDonna, con Biagio non avrebbe funzionato perchè lui, come quasi tutte le altre dame e cavalieri del Trono Over, è solo in ricerca di visibilità. In particolare, Di Maro cercherebbe di stare sempre al centro dello studio e delle dinamiche perchè vorrebbe andare a L’Isola dei Famosi o al GF Vip.

C’è la possibilità che la dama torni al Trono Over?

Bernarda ha raccontato che con Andrea non è nato alcun sentimento, e comunque è sicura che non potrebbe sbocciare nulla all’interno di Uomini e Donne. Il motivo è che gran parte dei presenti considerano l’amore solo un gioco che li possa portare ad aumentare la propria visibilità: insomma, ai veri sentimenti non sarebbe interessato nessuno.

L’ex dama del Trono Over non chiude però completamente alla possibilità di tornare ancora una volta a far parte della trasmissione di Canale 5. Bernarda, infatti, ha spiegato che tornerebbe volentieri a Uomini e Donne se ci fosse un parterre di persone genuine, proprio com’era nei primi anni della trasmissione. Nel frattempo, rimarrà single.