“Una botta in faccia che ci è esplosa”, il racconto di Milly Carlucci: cos’è successo

“Ci ha lasciato scioccati, disorientati e angosciati”, Milly Carlucci spiazza i fan: il motivo delle sue parole.

L’amatissima conduttrice de Il Cantante Mascherato ha lasciato tutti senza parole. Sui social Milly Carlucci ha raccontato il dolore che in questi giorni l’ha pervasa: “Lo choc ci ha travolti”.

Quanto sta accadendo in Ucraina dopo l’invasione dei russi ha sconvolto il mondo intero. A dire la propria, in queste ore, è stata l’amatissima conduttrice Rai, Milly Carlucci. La 67enne originaria di Sulmona ha voluto innanzitutto ringraziare Stefano Coletta nonché l’intero gruppo di Viale Mazzini per aver annullato, lo scorso venerdì, la diretta con Il Cantate Mascherato.

“Anche noi siamo rimasti colpiti dalle notizie che arrivavano dall’Ucraina proprio come una botta in faccia che ci è esplosa e ci ha lasciato scioccati, disorientati e angosciati”, ha chiosato la conduttrice Rai motivando la scelta fatta venerdì 25 febbraio 2022: sospendere il suo talent show.

“Sta succedendo una tragedia umanitaria”, Milly Carlucci e il dolore per l’invasione russa in Ucraina

Dopo quattro giorni circa dalla sospensione de Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci ha deciso di rompere il silenzio. L’amatissima conduttrice ha confermato che quanto sta accadendo in Ucraina ha spinto Stefano Coletta e l’intero gruppo Rai ad annullare la messa in onda del seguitissimo talent show lasciando spazio alle repliche de Il Commissario Montalbano.

“Siamo tutti vicini alle sofferenze della popolazione civile, dei bambini, delle donne, dei profughi.. Sta succedendo una tragedia umanitaria. Lo choc ci ha travolto“, ha affermato Milly Carlucci. Infine la conduttrice Rai ha proseguito dicendo che, nonostante tutto, dobbiamo continuare a vivere: “Siamo reduci da due anni di pandemia che ci hanno portato una grande tristezza. Bisogna riprende con forza in mano la propria vita!“.

Milly ha così comunicato che dal prossimo venerdì assieme al suo gruppo tornerà al timone de Il Cantante Mascherato con l’intento di portare nelle case degli italiani un po’ di leggerezza visto il momento difficile in cui ci troviamo. Dunque, l’appuntamento con lo show di Rai Uno è fissato a venerdì 4 marzo su Rai Uno.