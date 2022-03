LOL – Chi ride è fuori è tornato. La seconda stagione è esplosiva, ancor più di quella passata. Uno spoiler ha svelato il nome del vincitore con netto anticipo rispetto alla fine del programma.

LOL: Chi ride è fuori è finalmente tornato su Prime Video. La seconda stagione del comedy show Amazon Original ancora una volta, proprio come l’anno scorso, è composto da 6 puntate e vedrà sfidarsi a colpi di gag una nuova squadra di super comici.

I primi quattro episodi sono disponibili da giovedì 24 febbraio. Protagonisti della seconda stagione del comedy show sono Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Max Angioni. Tutti si muovono sotto lo sguardo attento del game master Fedez affiancato da Frank Matano.

Gli ultimi due episodi di LOL: Chi ride è fuori saranno pubblicati il 3 marzo – con il gran finale che decreterà un unico vincitore. Ancora una volta lo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio tutte le sei ore si aggiudicherà il premio di 100 mila euro che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta.

Svelato il nome del vincitore di LOL 2, lo spoiler spiazza tutti: che sorpresa!

Il countdown è iniziato e sta per volgere al termine. C’è grande attesa nello scoprire chi ha vinto la seconda edizione di LOL: Chi ride è fuori, ma grazie a uno spoiler di Very Inutil People conosciamo già il nome del vincitore. Secondo il sito, infatti, a vincere 100.000 euro da donare in beneficenza è stato Gianmarco Pozzoli. Come fa notare la fonte, a conferma di questa indiscrezione ci sarebbe anche una storia pubblicata dal comico su Instagram proprio in occasione dell’uscita della seconda stagione. Coincidenze?

Nella storia incriminata e fornita da Very Inutil People, possiamo notare il premio appoggiato sul tavolo accanto a dei libri. Sarà veramente Gianmarco Pozzoli il vincitore di LOL 2? Questo spoiler potrebbe aver rovinato il gran finale per molti spettatori, ma per avere la certezza che sia andata realmente così bisognerà attendere l’ultimo atto dello show.