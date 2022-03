Russia-Ucraina: domani nuovi colloqui per la pace

L'Ucraina afferma di "aspettare con impazienza una mediazione della parte cinese per realizzare il cessate il fuoco".

Dopo quelli di ieri a Gomel, sul confine bielorusso, sono attesi per domani nuovi negoziati per la pace. Le delegazioni incaricate di Russia e Ucraina si incontreranno ancora, come riporta Ria Novosti. La notizia è stata confermata anche dalla Tass, agenzia di stampa russa, citando una fonte di Mosca.

Il primo colloquio è durato sei ore. “La Cina deplora lo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia ed è estremamente preoccupata per i danni ai civili“. Sono le parole di Wang Yi, ministro degli Esteri cinese, durante un colloquio telefonico con Dmytro Kuleba, suo omologo ucraino. La Cina, attraverso le parole del capo della sua diplomazia, avrebbe ribadito il sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale di tutti i Paesi.

L’Ucraina afferma di “aspettare con impazienza una mediazione della parte cinese per realizzare il cessate il fuoco”. In attesa dei colloqui di domani, oggi dovrebbe arrivare l’intesa sull’esclusione delle banche russe dal circuito SWIFT. Nella lista ci sarebbe la Vtb Bank, uno dei maggiori istituti russi. Esclusa la Gazprombank, istituto attraverso cui viene pagato il gas.

Le richieste della Russia

Durante una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, Vladimir Putin ha sottolineato che un accordo per la fine della guerra “è possibile solo tenendo conto incondizionatamente dei legittimi interessi della Russia nel campo della sicurezza, compreso il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea”. Ma non solo. Il Cremlino chiede anche la “smilitarizzazione e denazificazione dello Stato ucraino e la garanzia sullo status neutrale”.

L’Ucraina vuole entrare in Ue

“Vorrei sentire da parte vostra che la scelta dell’Ucraina verso l’Europa venga incoraggiata. Vogliamo essere membri a pari diritti dell’Ue. Stiamo dimostrando a tutti che questo è quello che siamo”. Così, Volodymyr Zelensky in videocollegamento con il Parlamento europeo questa mattina.

Questo pomeriggio il Parlamento è chiamato a votare la bozza di una risoluzione sull‘ingresso di Kiev nell’Unione europea, dopo che ieri, 28 febbraio, Zelensky ha firmato la richiesta formale. La diretta della guerra qui.