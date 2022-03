Royal Family, la Regina Elisabetta è in difficoltà: l’appello del principe Carlo. Sua Maestà sta attraversando un momento non semplice

Tra la positività al Covid, da poco superata, e lo scoppio della guerra in Ucraina, la monarca britannica è sempre al centro dell’attenzione mediatica internazionale. Il figlio prova a starle vicino.

Un periodo estremamente difficile per Sua Maestà. Così i commentatori reali britannici hanno descritto il momento di Elisabetta II. Una difficoltà che affonda le radici allo scorso anno, quando la scomparsa del principe Filippo ha toccato le corde più profonde della sua anima. D’altronde 70 anni uno al fianco dell’altra non si possono cancellare con un colpo di spugna. Questo 2022 ha portato con sé anche l’infezione del coronavirus, con il Covid sintomatico che è stato sconfitto solo nei giorni scorsi, dopo circa una settimana di cure. Nulla di grave ma un piccolo intoppo di salute che a 95 anni può far sentire il suo peso. Il contesto geopolitico internazionale, d’altro canto, non può certo aiutare a stare sereni. La guerra in Ucraina riguarda da vicino anche il Regno Unito, come tutto il blocco atlantico, e Buckingham Palace è in prima linea nelle decisioni. Proprio per questo il principe Carlo dovrà farsi avanti nel ruolo di re ombra, come lo definiscono a Londra, sgravando la stanca madre di molti compiti istituzionali.

La situazione a Palazzo è piuttosto complicata, ed Elisabetta II può veramente contare solo sul principe di Galles.

L’autore reale Clive Irving, parlando ad Express.co.uk ha affermato che la regina “non stava ricevendo alcun aiuto dalle persone che avrebbero dovuto starle vicino”.

“Se guardi la situazione in termini di monarchia come una società, un marchio o una società, non stanno gestendo la situazione come farebbe il CEO di una grande azienda. Carlo deve farsi avanti in prima persona per sostenerla visto che i suoi appelli verso gli altri componenti reali sono caduti nel vuoto“.

Il primogenito della monarca ha provato a coinvolgere nelle scelte anche gli altri esponenti dei Windsor ma al momento si trova piuttosto isolato. Il fratello Andrea ha perso la sua carica militare onoraria, dopo gli scandali sessuali negli Stati Uniti, oltre ai patrocini reali e al titolo Royal. Per quanto riguarda Harry il discorso è simile ma per via della sua scelta di abbandonare Palazzo ormai due anni orsono. Con Meghan Markle si stanno ricostruendo una vita in California e non intendono collaborare. Gli unici “affidabili” sono William e Kate ma saranno presto coinvolti in un lungo viaggio all’estero di rappresentanza. Tutto il peso è sempre più sulle spalle di Carlo. Dio salvi la regina.