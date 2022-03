Royal Family, la nuova scuola extra lusso del principe George: cose mai viste. Il primogenito di William e Kate ha 8 anni

Nel nuovo istituto si trasferirà a partire da settembre e avrà a disposizione un campo da golf a 9 buche e ogni genere di attività sportiva, completamente immerso nella natura.

Fin dalla sua nascita, il 22 luglio 2013, il principe George ha attirato su di sé le simpatie di tutti i sudditi reali. Stile, un pizzico di atteggiamento snob e una grande simpatia lo hanno fatto diventare un’icona anche sui social, non solo in Gran Bretagna. Ora a quasi 9 anni è pronto ad intraprendere una nuova avventura scolastica a partire da settembre. Si dice infatti che i genitori William e Kate si stiano preparando per trasferirsi a Windsor, per consentire al loro primogenito di frequentare una scuola nel Berkshire.

Attualmente il piccolo principe è iscritto alla Thomas’s School di Battersea, dove studia anche sua sorella minore, la principessa Charlotte, e dove andrà l’ultimo arrivato, il principe Louis, da settembre. Proprio dopo l’estate, per George è invece pronto il grande salto nella Lambrook School, un istituto scolastico immerso in 52 acri di campagna del Berkshire che può ospitare fino a 600 studenti.

Royal Family, il principe George andrà alla Lambrook School: un istituto da 7000 sterline a trimestre

La scuola vanta numerose strutture tra cui la propria fattoria con polli, maiali e api, un frutteto, un campo da golf a 9 buche, boschi, campi sportivi e una piscina di 25 metri.

La Lambrook, aperta a ragazzi e ragazze, ha un costo monstre di circa 7.000 sterline a trimestre, più 1.481 sterline di iscrizione ad inizio anno. Coloro che desiderano presentare domanda devono intraprendere una giornata di valutazione formale in cui il bambino viene valutato in base a criteri quali capacità accademiche, carattere e interessi più ampi.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, William e Kate sono in grande difficoltà: situazione delicata

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Kate Middleton sorprende tutti: il principe William è spiazzato

Ovviamente di tutto questo non ci sarà bisogno per il nipotino di Sua Maestà, che già presente tutte le attitudini giuste, oltre ad un pedigree diverso dagli altri. Al suo interno oltre alla possibilità di praticare qualsiasi sport (è incluso anche un corso di sci) ci sarà la possibilità di vivere a contatto con la natura. Una cosa assai cara a William e Kate, che vogliono trasferire la stessa passione anche ai propri ragazzi.