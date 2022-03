Ritiro Cristiano Ronaldo, clamoroso annuncio: tremano tutti i suoi tifosi. Per il portoghese potrebbe essere vicino il capolinea

Dopo aver compiuto 37 anni lo scorso 5 febbraio, l’ex attaccante della Juventus deve decidere cosa fare a questo punto della carriera. Manchester sembra davvero l’ultima opzione.

La decisione di lasciare Torino e tornare al Manchester United sembrava essere la migliore per ambire ancora a qualcosa di importante. Cristiano Ronaldo era in cerca di nuovi stimoli dopo i 3 anni trascorsi in Italia. Eppure, nonostante le premesse, i Red Evils sono incappati in una stagione decisamente no. In Premier League sono lontani anni luce dalla capolista ( i rivali cittadini del City), mentre in Champions dovranno giocarsi un ritorno infuocato contro l’Atletico Madrid fra due settimane (all’andata 1-1 in Spagna). Rangnick proverà ad affidarsi alla verve del portoghese, anche se tra i due la scintilla non è mai scoccata. Il tecnico e manager tedesco è sbarcato in Inghilterra per cambiare completamente la filosofia del club. Spazio ai giovani e un mercato incentrato sui talenti futuri. In tutto questo un fuoriclasse ma di 37 anni rischia di non rientrarci. Per questo Ronaldo sta valutando il da farsi per il futuro, dando mandato a Jorge Mendes, suo agente, di trovargli un’altra sistemazione.

Ritiro Cristiano Ronaldo, secondo Frank Lebouef deve pensarci: “Non voglio provare pena per lui”

Secondo uno che la Premier League la conosce bene, ovvero Frank Leboeuf, ex libero del Chelsea e della Francia, CR7 dovrebbe iniziare a pensare alla data del ritiro. Intervistato da ESPN il difensore ha raccontato: “Credo che arrivi sempre un momento in cui si debba pensare ‘cosa farò della mia vita e della mia carriera?’. E penso che per Cristiano Ronaldo sia giusto fare una discussione del genere, con se stesso e con la sua famiglia, per riflettere sul futuro”.

Andando avanti nel suo ragionamento Lebouef aggiunge: “Non voglio vedere Ronaldo e provare pena per lui, perchè è stato tantissimi anni a un livello altissimo. Non voglio che diventi un calciatore normale dopo essere stato eccezionale per tanto tempo. Mi piacerebbe che finisse la sua carriera mentre è ancora al massimo, invece di provare a giocare altri due o tre anni, ma senza essere il giocatore che siamo abituati a conoscere“. Chissà cosa ne penseranno i tantissimi tifosi del fuoriclasse di Madeira, sparsi in tutto il mondo.