Netflix, l’ufficialità fa sognare gli utenti: clamorose novità in arrivo

L’ufficialità ha fatto scoppiare di gioia gli utenti di Netflix. Il motivo? Sono in dirittura d’arrivo clamorose novità.

Netflix arricchisce la sua lista con due sensazionali serie tv. Moltissimi utenti attendevano con ansia il loro debutto e quel momento è alle porte.

Iniziamo col parlare di Frammenti di lei – prima stagione visibile su Netflix dal 4 marzo. Abbiamo a che fare con un thriller ambientato in una tranquilla cittadina della Georgia. La trama della serie TV Frammenti di Lei vede come protagonista Andrea, una donna convinta di conoscere tutto di sua madre Laura fino a quando realizza che non è così e il loro mondo va a rotoli. Iniziano ad emergere alcune ombre dal passato della madre e Andrea è costretta a scappare. Durante la fuga comincia a ricomporre la verità sulla precedente identità di Laura e a scoprire segreti della sua infanzia.

Un thriller che ha sorpreso tutti, critica compresa, tratto dall’omonimo romanzo di Karin Slaughter, la serie Frammenti di lei segue la vicenda di Andy Oliver, una ragazza coinvolta in una sparatoria all’interno di un diner, in cui però la situazione è ribaltata quando sua madre Laura elimina con abilità l’assalitore. Il video dell’accaduto diventa virale risvegliando l’attenzione di vecchi nemici di Laura, mentre la giovane dovrà ricostruire pezzo dopo pezzo l’ambiguo passato della madre. La serie tv riprenderà interamente il romanzo e che dire, per gli amanti del thriller è giunto il momento tanto atteso.

Netflix, in arrivo la seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti

La seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti ritrova come protagonista Alice, assistente alla produzione del network torinese Dora TV. Alice è alla ricerca del grande amore e della sua grande occasione lavorativa ma sembra che le stelle le siano avverse. Perché? Tutto cambia quando nella sua vita entra Tio ragazzo capace di farle cambiare prospettiva sull’astrologia e sull’influenza di quest’ultime nelle nostre vite.

Alice sembrava a un passo dal vivere una delle sue amate storie a lieto fine ma poi si è scontrata con una realtà poco romantica ritrovandosi con un pugno di mosche in mano. Per conoscere il finale non resta che attendere l’8 marzo e guardare tutto d’un fiato questa straordinaria serie tv.