Netflix cambia ancora: tutti i clienti soddisfatti, sta per succedere. Importanti novità sul catalogo, marzo comincia con una rivoluzione

La forza delle piattaforme streaming è nel loro catalogo. Perché anche in quel campo chi si ferma è perduto soprattutto adesso che anche in Italia la concorrenza sta aum3entando. Ecco perché Netflix anche a marzo inonderà i clienti di proposte.

Verso la fine del mese arriverà l’attesissima seconda stagione di Bridgerton, la serie tv prodotta da Shonda Rhymes.ma è solo una delle tante novità che propone Netflix per il mese appena cominciato. Ad esempio dopo il successo della prima stagione, sta per tornare anche la serie tv italiana Guida astrologica per cuori infranti.

Ma ci saranno appuntamenti da non perdere anche per gli amanti del thriller e della suspense. Come lo spagnolo Mentiras, nel quale una professoressa di letteratura deve dimostrare di essere stata stuprata da un chirurgo. Ma l’uomo continua a sostenere la sua versione dei fatti. E ancora, in Frammenti di lei la protagonista (interpretata da Toni Collette) deve ricostruire il misterioso passato della madre.

Al momento il catalogo delle serie tv e delle docuserie nuove di Netflix per il mese di marzo comprende questi titoli.

Serie TV in prima visione

The Guardians of Justice, stagione 1 (1 marzo)

Ritmo selvaggio, stagione 1 (2 marzo)

Mezzanotte a Istanbul, stagione 1 (3 marzo)

Frammenti di lei, stagione 1 (4 marzo)

Mentiras, stagione 1 (4 marzo)

Guida astrologica per cuori infranti, stagione 2 (8 marzo)

Ne rimarrà solo 1: Gara di improvvisazione tragicomica, stagione 1 (8 marzo)

The Last Kingdom, stagione 5 (9 marzo)

L’amore, la vita e tutto il resto, stagione 1 (10 marzo)

C’era una volta… ma ora non più, stagione 1 (11 marzo)

Grond, stagione 1 (17 marzo)

Confuso e innamorato, stagione 1 (18 marzo)

Drôle, stagione 1 (18 marzo)

Human Resources, stagione 1 (18 marzo)

I mostri di Cracovia, stagione 1 (18 marzo)

Light the Night, parte 3 (18 marzo)

Top Boy, stagione 2 (18 marzo)

Trentanove, stagione 1 (24 marzo)

Bridgerton, stagione 2 (25 marzo)

Docuserie

Coinquilini impossibili, stagione 1 (1 marzo)

I diari di Andy Warhol (9 marzo)

Formula 1: Drive to Survive, stagione 4 (11 marzo)

​3 Tonelada$: La grande rapina alla Banca Centrale del Brasile, stagione 1 (16 marzo)

Bad Vegan: Fama, frode e fuggitivi (16 marzo)

Animal: Il meraviglioso regno animale, stagione 2 (18 marzo)

Le basi del piacere (22 marzo)

Johnny Hallyday: Una leggenda del rock (29 marzo)