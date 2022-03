“Mi siedo con la paura”. La confessione di Gerry Scotti lascia tutti senza parole

Gerry Scotti si lascia andare in una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Il conduttore ha affermato di sedersi con una paura costante.

Gerry Scotti è tornato insieme a Francesca Manzini a condurre Striscia la Notizia. Archiviata l’esperienza di Ezio Greggio, Silvia Toffanin e di Enzo Iacchetti, il tg satirico di Canale 5 rivede per il terzo anno consecutivo due conduttori che hanno saputo conquistare il cuore del pubblico.

La coppia esplosiva, che ha esordito nella serata di ieri, è pronta a portare informazione e buonumore nelle case degli italiani in un periodo particolare. Intervistato dal quotidiano La Repubblica Gerry Scotti non nasconde una certa preoccupazione per quanto sta accadendo in questi giorni in Ucraina, con la Russia che sta avanzando senza sosta portando avanti la guerra che ha aperto l’anno nuovo.

Il conduttore in cuor suo sperava, almeno quest’anno, di poter condurre lo show in un momento migliore visto quanto accaduto precedentemente con la pandemia. Invece non sarà così, purtroppo. “Quest’anno speravo di arrivare a Striscia la notizia in un momento di serenità. Con la primavera alle porte, la rinascita. Ora mi siedo dietro quel bancone, insieme a Francesca Manzini, con lo spauracchio della terza guerra mondiale”, ha affermato affranto Gerry Scotti.

Non solo Striscia la notizia. Gerry Scotti è pronto a tornare anche con Lo show dei Record, programma che andrà in onda a partire da domenica 6 marzo in prima serata su Canale 5. Già in passato Gerry Scotti aveva condotto lo show con grande successo e tutti si auspicano che possa replicare il successo passato. Il conduttor durante l’intervista rivela che i record sono una sua grande passione fin da quando sua mamma gli regalava il libro dei Guinness.

A poco meno di una settimana dal debutto de Lo show dei Record 2022 il conduttore confessa: “L’essere riusciti tra dicembre e gennaio a mettere insieme uno spettacolo che prevedeva l’arrivo di concorrenti da tutto il mondo è un miracolo produttivo. Il primo record è che siamo riusciti a fare lo show”.