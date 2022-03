Meteo, marzo inizia con la neve: tutte le regioni interessate. Nella prima parte della giornata precipitazioni in qualche caso copiose

Paradossi del meteo in Italia. Oggi infatti, martedì 1° marzo inizierà la primavera meteorologica che parte tre settimane prima rispetto a quella reale. Ma in realtà su buona parte del Paese ci sarà un generale abbassamento delle temperature.

Aria gelida infatti arriverà ad interessare soprattutto le regioni adriatiche, dalle Marche in giù passando per Abruzzo, Puglia, Molise, fino alla Calabria. In alcuni casi si registreranno precipitazioni diffuse anche nevose nelle prime ore del giorno a bassa quota fino alle coste adriatiche.

Fiocchi di neve sono attesi sulle spiagge dell’Abruzzo e sulla Puglia settentrionale fino a Bari. Ma è solo un ultimo sussulto dell’inverno, almeno per ora. Perché da metà settimana tornerà l’alta pressione dalle Azzorre che porterà stabilità atmosferica con un rialzo delle temperature, anche quelle minime.

Meteo, al Nord e sulla costa tirrenica si torna a sorridere. Tempo perturbato al Sud

Sulle regioni del Nord cielo prevalentemente sereno con addensamenti ma senza piogge su Piemonte e Lombardia. Qualche annuvolamento con deboli fenomeni solo al mattino su aree alpine e prealpine del Nord Ovest con successivo rasserenamento. Bel tempo invece sulle altre regioni con massime in diminuzione, comprese tra 7 e 10 gradi.

Al Centro tempo stabile e soleggiato sul versante tirrenico. Piogge intense e nevicate (o neve mista a pioggia) fino alle coste su quello adriatico. Massime in calo e comprese tra 5 e 10 gradi.

Al Sud tempo variabile ma senza precipitazioni in Campania, più nuvoloso e freddo su Basilicata, Molise Puglia e Calabria. Neve a quote collinari, ma in qualche caso anche a quote più basse. Dalle seconda parte della giornata sono comunque previste schiarite a partire dalla Campania meridionale in estensione alle altre regioni con la sola eccezione della Basilicata, del Molise e settori settentrionali di Puglia e Sicilia. Massime in calo, comprese tra 6 e 10 gradi.