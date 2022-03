Melissa Satta, arriva una verità sconvolgente: “Non l’ho mai tradita”. La showgirl ha cominciato una nuova vita, ma non tutto è chiaro

Dirsi addio e ricominciare, è successo a tante coppie Vip negli ultimi tempi. Ed era capitato anche Kevin Prince Boateng e Melissa Satta che dalla fine del 2020 non stanno più insieme, ma si vedono ancora per il bene del piccolo Maddox.

Sulle cause della frattura definitiva è stato detto e scritto molto, loro direttamente non ne hanno mai parlato ma ora per la prima volta lo fa il calciatore. Perché pur ammettendo che non era più possibile andare avanti, non gli piacer fare la parte del cattivo, quello che non riesce e tenere in piedi una relazione.

Intervistato dal ‘Corriere della Sera’ ha replicato indirettamente all’ex moglie che a Silvia Toffanin aveva detto di aver sofferto molto per la separazione. In realtà non è stata solo lei e Boateng non ha accelerato i tempi: “Non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina. Non sono uno che lascia una donna per un’altra”.

Spiega che per lui era un periodo complicato, anche se giocava nel Momnza ed erano vicini, mentalmente era oppresso e voleva ritrovarsi. “In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti”. E non accetta che qualche famn della Satta lo abbia anche insultato additando a lui tutte le colpe.

Melissa Satta, arriva una verità sconvolgente: oggi entrambi hanno una nuova vita

Oggi entrambi hanno nuovi amore in corso. Melissa con l’imprenditore Mattia Rivetti con il quale potrebbe mettere in cantiere anche un secondo figlio. Boateng, invece, è legato a Valentina Fradegrada, influencer bergamasca che ha colmato quei vuoti importanti per la sua vita.

E lui lo risconosce senza problemi: “Ci siamo visti e ci siamo capiti: siamo uguali. Le cose importanti per me, oggi, non sono riflettori, sfilate… Con lei, stiamo in casa per giorni e stiamo bene. Ridiamo, scherziamo. Ama come amo io. Costruiamo per stare insieme per sempre. Io ho sempre voluto cinque o sei figli, lei ne vuole. Stiamo capendo dove vivere dopo. Credo fra Milano e Bergamo. In Italia, stiamo anche per produrre un vino: Fradegrada da Prince e Vale. Oggi mi sveglio ogni giorno con il sorriso”.