Maneskin, altri concerti cancellati di nuovo: il triste motivo

I concerti dei Maneskin sono state di nuovo cancellati. È la seconda volta in poco tempo che il gruppo musicale vincitore di Sanremo e dell’Eurovision 2021 ha dovuto fare delle scelte drastiche. Ecco le motivazioni.

A fine gennaio i Maneskin avevano dovuto annunciare la cancellazione di alcune date del loro tour musicale in Europa e l’ArenasTour in Italia a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid. Damiano aveva spiegato che la band aveva lavorato ad ogni dettaglio dei loro concerti, ma in pochi giorni si erano visti costretti a prendere la drastica decisione.

Nel corso di un breve video condiviso su tutti i canali social dei Maneskin, si era reso noto che, comunque, si stava lavorando alla preparazione di nuove date del tour musicale che permettessero di rispettare le normative locali riguardo alla pandemia. Come da promessa, le informazioni sono state dati ai numerosi fan entro il primo di marzo.

Maneskin, ecco perchè i concerti sono stati cancellati

Il primo marzo, i Maneskin hanno pubblicato la seguente nota: “Abbiamo fatto di tutto per darvi gli aggiornamenti promessi sul tour europeo ed italiano entro il primo marzo. Purtroppo, non siamo in grado di poter confermare e pubblicare in questo momento le nuove date delle nostre esibizioni a causa della situazione di tensione“.

Il motivo per cui le nuove date sono state cancellate

I Maneskin hanno dunque cancellato la nuova serie di concerti in programmazione all’interno del loro Loud Kids on Tour 2022. Al centro delle decisioni, secondo Vanity Fair, ci sono forti preoccupazioni per la situazione politica in Ucraina, dove si sarebbero dovuti esibire il 7 marzo. Il giorno 9 e l’11 invece, erano in programma due live in Russia.

Ecco il video pubblicato a fine gennaio dai Maneskin, dove Damiano spiega che le date dei concerti erano state temporaneamente cancellate. Per la seconda volta di fila, però, il tour dovvrà essere riprogrammato. Il gruppo musicale dovrebbe essere ospite della finale dell’Eurovision che quest’anno avrà luogo a Torino.