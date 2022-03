Lea-Un nuovo giorno, si alla seconda stagione? Indiscrezione pazzesca

Lea-Un nuovo giorno ha riscosso un grandissimo successo sul piccolo schermo. Ci sarà la seconda stagione? Indiscrezione pazzesca.

Lea, interpretata da Anna Valle, ha conquistato il pubblico di Rai Uno. In vista dell’episodio conclusivo, in molti si chiedono se ci sarà una seconda stagione: spunta l’annuncio che fa impazzire i telespettatori.

Lea-Un nuovo giorno 2 è quanto il pubblico di Rai Uno sta richiedendo a gran voce in queste ore sui social. La fiction con Anna Valle ha registrato grandi numeri in termini di ascolti e sarebbe un vero peccato stroncare questa fortuna. Al momento la Rai non ha comunicato le proprie intenzioni ma l’idea che non proseguirà è assai remota.

Lea-Un nuovo giorno ha raccolto in media davanti al piccolo schermo 4,8 milioni di telespettatori e il 22,1% di share. Intanto si fantastica su quella che potrebbe essere la trama della seconda stagione. La seguitissima fiction infatti potrebbe ripartire dai problemi che sono subentrati tra Lea e l’ex marito Marco (Giorgio Pasotti).

Lea-Un nuovo giorno, quando la seconda stagione della fiction medical con Anna Valle: tutti i dettagli in nostro possesso

Anna Valle in Lea-Un nuovo giorno è riuscita a catturare l’attenzione di un vastissimo pubblico. Difatti, la fiction di Rai Uno ha registrato ogni settimana grandi numeri in termini di ascolti e in vista della puntata conclusiva c’è già chi pensa alla seconda stagione: arriverà? Su questo ancora non sono pervenute conferme dalla Rai ma i buoni presupposti non mancano.

Lea Castelli, interpretata da Anna Valle, potrebbe tornare ad appassionare il pubblico del piccolo schermo verso la fine del 2023. Al momento i protagonisti sono impegnati nelle registrazioni di altre fiction. Intanto proprio in questi giorni Giorgio Pasotti, che nella fiction interpreta Marco Colombo, ai microfoni del Corriere della Sera ha dichiarato: “La porta è super aperta. Mi rimetterei volentieri questo camice. Amo questo ruolo, senza contare che mi permette di vivere il futuro che avevo immaginato per me”.