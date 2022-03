Isola dei Famosi 2022, concorrenti da paura: arriva l’ex campione Olimpico

Manca davvero poco all’inizio dell’Isola dei Famosi che sostituirà la programmazione del GF Vip: la nuova coppia di concorrenti è da paura!

Com’è noto, quest’anno il reality show si dividerà in due gruppi: single e coppie che possono essere amici, fidanzati, fratelli e così via. La coppia annunciata nelle ultime ore è davvero scoppiettante.

Un’indiscrezione pazzesca, che rivedrebbe il ritorno in TV di Clemente Russo, questa volta accompagnato da sua moglie, la judoka Laura Maddaloni, sorella di Marco e Pino. All’Isola dei Famosi, dunque, potremmo vedere la quotidianità della coppia di Caserta nota per le loro maestosità sportive, ma soprattutto per il loro matrimonio che, all’epoca, fece parlare in molti per i vistosi vestiti indossati.

L’ex campione olimpico -due volte argento alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 e quelle di Londra nel 2012- è molto familiare ai reality show: in passato ha partecipato a La Talpa, nel 2008 ed al Grande Fratello Vip nel 2016. La coppia si è sposata il 29 dicembre 2008 nell’Abbazia di San Gennaro a Cervinara, ad Avellino, dal loro matrimonio sono nate tre figlie: Rosy (11 anni), Jane e Janet (gemelle di 9 anni).

Isola dei Famosi 2022: tutte le indiscrezioni sul reality show

Benché si parla di indiscrezioni, spesso e volentieri queste si verificano. Come ribadito, il format quest’anno sarà un po’ diverso dividendo il gruppo in due squadre: single e coppie. Un’altra certezza è la presenza di Alvin che sarà nuovamente inviato dell’Isola dei Famosi dopo una breve parentesi di Massimiliano Rosolino. Sugli altri nomi dei Famosi che dovrebbero approdare in Honduras a circolare sono i seguenti: Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cuocolo, Guendalina Tavassi con il fratello, Nicolas Vaporidis, Matilde Brandi, Ilona Staller, Floriana Secondi, Carmen di Pietro con il figlio, Jeriamas Rodriguez con il padre Gustavo, Nicole Daza e Ilaria Galassi.

Negli ultimi giorni, poi, si vocifera di due volti già noti alla TV italiana ma in due programmi diametralmente diversi: Gianluca Tornese da Uomini e Donne e de La Pupa e il Secchione e Viceversa, Roberta Morise volto Rai ed ex professoressa de L’Eredità.