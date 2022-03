Inps, fate attenzione a questa mail: si tratta di una pericolosa truffa. In allegato al messaggio c’è un link che contiene un malware

Quella che pensiamo poter essere una comunicazione importante da parte dell’istituto previdenziale, in realtà, è solo un tentativo di inoltrare un pericoloso virus di sistema.

A molti di noi è capitato di ricevere della mail attestanti loghi istituzionali che asserivano contenere informazioni di assoluta importanza. Il problema è che, salvo sporadici casi quando si legge un messaggio del genere non c’è nulla di vero. Le comunicazioni ufficiali normalmente avvengono in modo diverso e comunque di solito non contengono link di un certo tipo. Nelle ultime ore tra questi tentativi di truffa rientra anche una mail dell’Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale). Proprio l’organismo statale ha messo in guardia tutti gli utenti di non aprire o considerare messaggi di posta elettronica riportanti il proprio logo e provenienti da indirizzi “simil-Inps” (bisogna prestare massima attenzione perchè ad un primo sguardo potrebbe non essere subito riconoscibile).

Le mail che circolano ora in rete sono solo apparentemente riconducibili all’Istituto e recano al proprio interno una fittizia firma di un direttore Inps. A mettere in guardia tutti sul contenuto di tale messaggio è stato lo stesso ufficio amministrativo, che raccomanda di ignorare qualsiasi collegamento riportato. Si tratta infatti di un malware che può attaccare il nostro dispositivo e portare alla violazione dei nostri dati.

Inps, nuova truffa in arrivo: si tratta di una mail con un pericoloso malware

La nota ufficiale dell’Inps spiega infatti: “Nella mail si fa sapere al contribuente che una sua domanda non è stata accolta per mancanza di documentazione e lo si invita a ‘prendere visione’ della documentazione esaustiva riguardante la sua richiesta e il provvedimento, entrambi presenti nell’archivio allegato e scaricabile nella presente e-mail.

Il file allegato, normalmente presente sotto formato compresso (.zip) contiene un virus che, una volta aperto, si installa nel sistema del computer o di altro dispositivo elettronico utilizzato producendo danni, rubando ed eliminando dati o sottraendo informazioni riservate come le password personali”.

Queste mail non sono ovviamente inoltrate dall’Istituto, come detto, ma contengono il logo e i nominativi di alcuni direttori e dirigenti del personale, utilizzando anche un linguaggio che fanno sapere essere in parte compatibile con quello normalmente conosciuto.

LEGGI ANCHE >>> PosteMobile, splendida notizia per i clienti: prorogata un’offerta imperdibile

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, come usarlo senza toccare il cellulare: il ‘magico’ trucco

L’Inps specifica che “non invia questa tipologia di comunicazione. La raccomandazione è di non aprire mai questi allegati e verificare sul sito ufficiale nel vademecum “Attenzione alle truffe” (https://www.inps.it/news/attenzione-alle-truffe-il-vademecum-dellinps), aggiornato periodicamente con le segnalazioni, l’eventuale presenza di comunicazioni analoghe”.