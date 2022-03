Guerra Ucraina-Russia, mezzi russi verso Kiev e bombe su Kharkiv: “Nessun risultato dai negoziati”

Il sesto giorni di guerra tra la Russia e l’Ucraina si apre con i bombardamenti su Kharkiv ed altre città da parte dei russi. I mezzi militari di Putin sono ormai alle porte di Kiev. Sul fronte diplomatico, ieri sono cominciati i colloqui tra le delegazioni delle parti in causa a Gomel, città al confine bielorusso. È atteso un nuovo incontro oggi, martedì primo marzo.

Secondo l’Onu le vittime civili dei primi cinque giorni del conflitto sono già 400, ma il numero potrebbe essere sottostimato. Di seguito, gli aggiornamenti.

Mosca: “Avanti fino alla fine”

I russi continueranno “l’operazione militare speciale” fino al “raggiungimento degli obiettivi prefissati”. Così il ministro della Difesa russo in conferenza stampa. Mosca vuole “smilitarizzare e denazificare” l’Ucraina, oltre che proteggersi dalla “minaccia militare creata dai Paesi occidentali”.

Truppe bielorusse in Ucraina

Le forze armate di Kiev denunciano l’ingresso dei bielorussi a Chernihiv.

Lavrov: “Inaccettabili” le armi nucleari Usa in Europa

Secondo la Russia è “inaccettabile” che gli Usa abbiano le armi nucleari in vari Paesi europei. Secondo il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, è ora di riprendersele. L’ambasciatore ucraino e diplomatici di numerosi Paesi hanno boicottato l’intervento di Lavrov, lasciando la sala all’inizio del messaggio preregistrato.

La Russia “usa bombe termobariche e a grappolo”

Oksana Markarova, ambasciatrice ucraina delle Nazioni Unite, ha denunciato l’utilizzo da parte di Mosca di bombe termobariche e a grappolo sugli obiettivi ucraini. L’utilizzo di queste armi è condannato da diverse organizzazioni internazionali e “cerca di infliggere all’Ucraina un livello di devastazione enorme”. Amnesty International ha accusato l’esercito russo di aver colpito un asilo nel Nordest dell’Ucraina.

Mosca rischia default dopo sanzioni

Le sanzioni occidentali continuano a colpire. Annunciate ieri ulteriori colpi finanziari a Mosca dopo l’attacco all’Ucraina. Il rischio di default per la Russia è vicino. Il presidente Vladimir Putin ieri ha incontrato la governatrice della Banca centrale Elvira Nabiullina. Bruno LeMaire, ministro dell’Economia francese ha affermato: “Provocheremo il collasso dell’economia russa”.

E con il rublo in caduta libera e la corsa agli sportelli il bando dei numerosi istituti di credito del sistema Swift, la confisca dei beni agli oligarchi russi, la situazione sembra precipitare per Mosca. LeMaire ha specificato che “l’insieme dei beni dei russi congelati dai Paesi occidentali è di circa mille miliardi di dollari. La nostra sarà una guerra economica e finanziaria contro la Russia. L’Occidente è pronto a rafforzare ulteriormente le sanzioni”.

Draghi in Parlamento

Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi oggi parla al Senato e alla Camera per spiegare il motivo dell’urgenza di un ulteriore decreto a sostegno dell’Ucraina: “Non possiamo voltarci dall’altra parte”.

“L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia segna una svolta definitiva nella storia europea”, ha esordito Draghi al Senato. “Negli ultimi decenni molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa. Che gli orrori che avevano caratterizzato il Novecento fossero mostruosità irripetibili”. Ma continua, “le immagini che ci arrivano da Kiev, Kharkiv, Mariupol e dalle altre città dell’Ucraina in lotta per la libertà dell’Europa, segnano la fine di queste illusioni. L’eroica resistenza del popolo ucraino, del suo presidente Zelensky, ci mettono davanti una nuova realtà e ci obbligano a compiere scelte fino a pochi mesi fa impensabili”.

Il bilancio ucraino dei morti russi

Secondo il ministero della Difesa ucraino, l’esercito russo ha perso 5710 militari, mentre altri 200 sono stati catturati. Non ci sono stime indipendenti dei caduti, né da parte ucraina né da parte russa. Secondo l’Onu, le vittime civili sono circa 400 ma il numero potrebbe essere sottostimato.

La Farnesina: “Gli italiani lascino Kiev”

Il Ministero degli Esteri italiano ha chiesto a tutti gli italiani di lasciare Kiev: “Ai connazionali ancora presenti nella capitale ucraina e dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tutt’ora disponibili, inclusi i treni, negli orari in cui non c’è il coprifuoco. Si raccomanda la massima cautela”.

Zelensky ringrazia William e Kate

“Olena e io siamo grati al duca e alla duchessa di Cambridge che in questo momento cruciale, in cui l’Ucraina si oppone coraggiosamente all’invasione della Russia, sono al fianco del nostro Paese e sostengono i nostri coraggiosi cittadini. Il bene trionferà”. Così su Twitter Volodymyr Zelensky, presidente ucraino.

Zelensky al Parlamento europeo

Il presidente ucraino interverrà in videocall alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo che comincerà alle 12.

Allarme bomba a Kiev

Suonano di nuovo le sirene a Kiev ed è un nuovo allarme bomba dopo una notte tranquilla rispetto ai giorni scorsi. Le immagini satellitari mostrano un convoglio militare russo nelle vicinanze di Kiev lungo oltre 60 chilometri (lo riferisce la Cnn). Il convoglio si estenderebbe dalla base aerea di Antonov, vicino al confine bielorusso.

La situazione resta difficile e tesa a Kiev, come spiega anche il sindaco Vitali Klitschko:”I civili che rimarranno in città durante il coprifuoco senza un permesso speciale saranno considerati membri di gruppi di sabotaggio nemici”, aveva scritto su Facebook.

Kharkiv sotto attacco

Nuovamente sotto attacco la città ucraina di Kharkiv. Le immagini mostrano una forte esplosione che potrebbe essere stata causata da un missile o da una bomba detonata presso un edificio che la testata Kiev Independent identifica con la sede del governo regionale. Le autorità cittadine, in una nota, scrivono che l’obiettivo “era il governatore della regione”.

Profughi ucraini in Polonia

Le persone giunte in Polonia dall’Ucraina sono più di 377mila dal primo giorno della guerra. Lo riferisce la Guardia di Frontiera in un tweet: “Dal 24 febbraio, gli agenti delle Guardie di frontiera hanno lasciato passare oltre 377.400 persone in fuga dai valichi di frontiera con l’Ucraina”. Solo ieri, 100mila persone hanno attraversato il confine. “Oggi 24mila dalle 7 alle 9″.

Le truppe russe circondano Kherson

I russi sono arrivati alle porte di Kherson, al Sud del Paese. La città è quasi completamente circondata dai reparti di Mosca.

70 militari ucraini uccisi a Okhtyrka

Secondo il The Guardian che cita il capo della Regione, 70 soldati ucraini hanno perso la vita durante un attacco russo a una base tra Kharkiv e Kiev.

In arrivo caccia aerei per Ucraina

L’aviazione ucraina ha annunciato che riceverà 70 caccia aerei: 16 MiG-29 e 14 Su-25 dalla Bulgaria, 28 MiG-29 dalla Polonia e 12 Mig-29 dalla Slovacchia.

Israele disponibile a tentare la mediazione

Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha offerto la sua disponibilità a Putin e Zelensky per tentare la mediazione. Israele ha buone relazioni diplomatiche con entrambi i Paesi.

Russia e Bielorussia sospese anche dalle attività internazionali di rugby

Il World Rugby ha sospeso la membership della Russia “fino a nuovo ordine”.

Canada non importerà più petrolio dalla Russia

Il Canada è il primo Paese del G7 a vietare tutte le importazioni di greggio dalla Russia. Il primo ministro Justin Trudeau ha anche annunciato la fornitura di armi e munizioni anticarro agli ucraini. Il Canada importa circa 55milioni di dollari di petrolio greggio all’anno dalla Russia (dati della Canadian Association of Petroleum Producers).

Ucraina abolisce visto di ingresso agli stranieri che vogliono combattere contro i russi

Il presidente Zelensky ha firmato un decreto che revoca temporaneamente l’obbligo di visto di ingresso per qualsiasi straniero disposto a unirsi alla Legione Internazionale di Difesa Territoriale dell’Ucraina e combattere contro i russi. A riportarlo, Sky News. Il decreto è entrato in vigore da oggi e sarà valido fino a che sarà in vigore la legge marziale in Ucraina.