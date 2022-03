Giorgio Manetti cambia vita: il nuovo progetto è veramente allettante

Il volto storico di Uomini e Donne è lontano dal programma già da un po’ ed è felice di vivere la sua relazione: adesso cambia vita

Nonostante Giorgio Manetti non sia riuscito a trovare l’amore ad Uomini e Donne, l’ha fatto non appena uscito dal dating show: adesso si dice pronto a cambiare vita. Sui social ha sponsorizzato il suo nuovo progetto.

Ai telespettatori di Uomini e Donne, Giorgio Manetti ricorda sicuramente quello che c’è stato con Gemma Galgani. Soltanto di recente, l’ex cavaliere del dating show ha parlato della sua ex: “Racconta sempre la stessa storia. Nessuno le crede più. Trovo scandaloso proporla in televisione. È come se cercasse l’approvazione di Maria De Filippi. C’è una sorta di smarrimento nei suoi occhi quando le fa delle domande serie”.

Sempre stato un po’ al centro dell’attenzione, l’ex cavaliere si scagliò contro Gemma anche quando la dama criticò Isabella Ricci ed aggiunse: “Vorrei invitarla fuori a cena. Non mi annoierei mai. Ha tutta la mia ammirazione”.

Giorgio Manetti, da cavaliere al cinema: il nuovo progetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Manetti (@giorgio56manetti)

Giorgio Manetti partirà per una nuova avventura con Antonio Zequila e con Gionatan Valenti alla regia. Non è la prima volta che l’ex cavaliere si cimenta nella cinematografia, ha già prodotto un film in cui c’è anche un amico e collega, Sossio Aruta, che a breve uscirà. Saruzzo al Potere – episodio 7 è il secondo film cui Manetti prende parte: “Le riprese inizieranno a fine Marzo in Sicilia, con la regia del bravissimo Gionatan Valenti. Catch you again soon on the big screen!”.

È stato lo stesso compagno di Maria Laura Devitis -ex di Paolo Brosio- a pubblicizzare sui social il nuovo progetto cui prenderà parte, iniziando dal mese appena entrato. A questo punto, sembrano essere scongiurate le voci di un suo ritorno al dating show: partecipare a due progetti così grandi, insieme, potrebbe rappresentare qualcosa di troppo impegnativo per Manetti che sarebbe costretto ad abbandonare in un senso o nell’altro.

Il suo nome, di recente, è stato accostato anche all’Isola dei Famosi: con questo annuncio social ha voluto depistare o semplicemente risulta un ‘no’ rumoroso al reality show?