Elisabetta Canalis, grande flop per la showgirl: quello che nessuno sapeva

Dopo i grandi successi collezionati da Elisabetta Canalis, arriva un fallimento: la notizia che nessuno sapeva.

La bellissima showgirl italiana naturalizzata statunitense, Elisabetta Canalis, dopo una lunga e brillante carriera come modella e attrice ha debuttato sul piccolo schermo nelle vesti di conduttrice: il risultato è stato insoddisfacente.

La Canalis ha debuttato al timone di ‘Vite da Copertina’ su Tv8 ma il risultato in termini di ascolti non è stato soddisfacente per la Nuova Società Televisiva Italianala, società appartenente al gruppo Sky Italia. Nonostante siano state provate diverse fasce orarie nella speranza di vedere lo show di Elisabetta decollare, il successo non è arrivato.

‘Vite da Copertina’ inizialmente veniva trasmesso su Tv8 nel tardo pomeriggio per poi passare a mezzogiorno ed infine al mattino: dopo il terzo slittamento la società che gestisce il canale televisivo privato ha deciso di chiudere definitivamente il programma con al timone la modella. La notizia però è sfuggita a molti: probabilmente è stato fatto tutto con fin troppa discrezione.

Vite da Copertina, il documentario con al timone Elisabetta Canalis non ha avuto successo: i dettagli

Tv8 ha detto basta al programma di Elisabetta Canalis: il 18 febbraio scorso è stata trasmessa l’ultima puntata di ‘Vite da Copertina’. La decisione è stata maturata in seguito dell’insuccesso riscosso dal format con al timone la bellissima showgirl italiana naturalizzata statunitense.

Difatti, ‘Vite da Copertina’ nel corso delle ultime due puntate non ha superato l’1,2% di share con 70mila telespettatori incollati davanti al video. Addirittura il penultimo appuntamento avrebbe raccolto davanti al piccolo schermo solo 25mila telespettatori (0.4% di share). Insomma, il debutto di Elisabetta come conduttrice non ha dato i frutti sperati. Ma d’altronde il programma, in onda da 2016, non ha mai riscosso un grandissimo successo.

‘Vite da Copertina’ ha conosciuto momenti altalenanti dovuti anche al cambio di conduzione che ogni anno si è susseguito. Al timone delle sette edizioni ricordiamo: Alda D’Eusanio, Giovanni Ciacci e Elenoire Casalegno, Rosanna Cancellieri e infine Elisabetta Canalis.