Denise Pipitone scomparsa, comincia un nuovo processo: accusa pesante. Si apre un altro capitolo, ma l’inchiesta per adesso è ferma

L’ultima inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone è stata archiviata ufficialmente nel dicembre scorso dalla Procura di Marsala. Ma questo non ferma i processi collegati alla vicenda, e l’ultimo si annuncia clamoroso.

Oggi infatti è cominciato ed è stato rinviato per un difetto di notifica, il processo per favoreggiamento personale che vede come imputata Ilaria Mura. La giornalista di Quarto Grado, uno dei programmi che più di tutti negli anni ha seguito l’inchiesta, è sospettata di essersi messa in mezzo senza motivo. Avrebbe avvisato Gaspare Ghaleb (ex fidanzato della sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi) della presenza di microspie sulla sua macchina.

Ghaleb in passato è stato condannato per false informazioni al pubblico ministero, nel processo sul sequestro della piccola in cui era imputata Pulizzi. Alla fine per lui era arrivata la prescrizione in appello. La scorsa estate la Mura, secondo il pm Calò che rappresenta la pubblica, avrebbe invitato Ghaleb ad allontanarsi dalla sua auto. Il motivo? Alcune cimici piazzate dagli investigatori. E lui aveva colto al volo il suggerimento, tanto che della loro conversazione si sentiva ben poco.

Denise Pipitone scomparsa, comincia un nuovo processo: Piera Maggio replica così

Lo scorso autunno, nella richiesta di archiviazione i pm di Marsala parlavano di “insano rapporto indissolubile tra le parti processuali e i giornalisti“. Ma anche di “cortocircuito mediatico-giudiziario potenzialmente idoneo a ingenerare false piste e inutili speranze”. In pratica puntavano il dito sull’elevato rischio di inquinamento causato dall’interesse quasi tossico di troppi media che puntavano continuamente l’attenzione sulla vicenda.

La notizia dell’apertura del processo a Ilaria Mura è stata commentata così sul profilo ufficiale Instagram di Piera Maggio dedicato alla ricerca della figlia: “Grazie ad un giornalismo di questo genere non si cerca la verità sul caso Denise, ma si aiuta ad insabbiarla. Se l’accusa dovesse essere fondata è gravissimo. Purtroppo non si tratta di un singolo fatto a sè…Vi sono altre 2 segnalazioni presentate dal mio avvocato nei confronti di questa persona “giornalista” per violazione del segreto istruttorio di maggio e giugno 2021″. E ancora, “abbiamo bisogno di aiuto a favore della verità, che provenga però da persone perbene. Grazie Quarto Grado”.