Blanco, dopo Sanremo arriva la crisi? Il dettaglio che non sfugge ai fan

Dopo la vittoria a Sanremo, ci sono delle indiscrezioni che suggerirebbero una crisi nel privato di Blanco. Ecco di cosa è successo in questi ultimi giorni e cosa ha detto una persona che è molto vicina a lui.

In molti sono rimasti colpiti da come Mahmood e Blanco hanno festeggiato la loro vittoria a Sanremo 2022. Quando Amadeus ha confermato che si erano classificati primi, entrambi hanno avuto un istante in cui sono rimasti impietriti. Subito dopo, mentre uno rimaneva sul palco, l’altro andava a salutare la propria famiglia presente fra il pubblico.

Blanco ha infatti voluto abbracciare immediatamente i genitori, sostenendo di essersi sentito molto orgoglioso in quel momento per averli resi felici. Allo stesso tempo, ha anche salutato la sua fidanzata, creando curiosità nel pubblico su chi potesse essere la compagna del giovane vincitore del Festival della canzone italiana.

Blanco, è davvero crisi con Giulia? Cosa ha fatto lei

Blanco e la sua fidanzata, Giulia Lisioli, sono sempre stati molto riservati, facendosi vedere in pubblico insieme pochissime volte. Sono arrivati mano nella mano ai Seat Music Awards, e comparivano insieme in pochissime foto sui social. Proprio da Instagram, arriva un dettaglio inquietante: lei ha cancellato tutte le foto in cui appariva insieme al cantante.

LEGGI ANCHE >>> “Siamo sotto shock”, Mahmood e Blanco spiazzano i fan: cos’è successo

NON PERDERTI >>> Mahmood e Blanco censurati sui social, il motivo è spiazzante: insorgono i fan

Questo ha fatto subito gridare alla rottura della coppia. Come riporta Leggo, Blanco aveva dichiarato pochi giorni prima in radio che la relazione con Giulia procedeva “fra alti e bassi“, ammettendo quindi che ci fosse qualche difficoltà. Tenendo presente che il vincitore di Sanremo ha solo 18 anni, questa frase non ha inizialmente preoccupato nessuno.

Parla il padre di Giulia: “Mi è sembrato un bravo ragazzo, mi fido di lui”

Il padre di Giulia Lisoli ha raccontato alla radio RTL 102.5 che sua figlia e Blanco si sono conosciuti a scuola, ed ormai si frequentano da un paio di anni. Lei lo ha presentato ai genitori durante la notte di Capodanno, ed inizialmente lo aveva introdotto come un amico. Secondo il padre le cose fra i due procederebbero molto bene.