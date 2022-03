Artista di successo e protagonista a Sanremo 2022: lo riconosci?

Il bambino nella foto è un cantante di successo ed ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Il protagonista dello scatto in evidenza è nato il 9 gennaio 2003 a Vicenza, ed è cresciuto a Grumolo delle Abbadesse.

La passione per la musica l’ha avuta sin da che ha memoria. All’età di sedici anni ha iniziato a scrivere i primi brani ed ha scelto il suo pseudonimo perché sua madre gli diceva che non aveva “la faccia di un santo”. Ha frequentato il liceo scientifico Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza, lasciando però gli studi quando era al quarto anno per partecipare ad Amici di Maria De Filippi. I primi brani li ha pubblicati quando era tra i banchi di scuola del talent show di Mediaset. Ha ottenuto l’accesso alla fase serale del programma, dove è entrato a far parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nel maggio 2021 ha raggiunto la finale, trionfando nella categoria cantanti e piazzandosi secondo nella classifica generale.

Artista di successo e protagonista a Sanremo 22: lo riconosci?

Durante la partecipazione ad Amici 20 ha pubblicato i singoli Lady, Tutta la notte e Hype, che insieme ai brani dell’anno precedente – Paranoia, Non + e Guccy Bag -, hanno scalato la classifica italiana. Quello di maggior successo è stato Lady, certificato quadruplo disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana.

Il 14 maggio 2021 è uscito per Sugar Music il primo EP omonimo del cantante, che è entrato direttamente in vetta alla classifica italiana degli album e che in sole due settimane ha ottenuto il suo primo disco di platino a cui se ne è aggiunto un secondo nel successivo luglio e un altro ancora a settembre per le oltre 150.000 unità di vendita totalizzate a livello nazionale.

Il 4 dicembre 2021 è stata annunciata al TG1 la partecipazione al Festival di Sanremo 2022, in occasione del quale ha proposto l’inedito Farfalle, con il quale si è piazzato al 5º posto nella classifica finale. Come avrete sicuramente capito, il bambino nella foto è Sangiovanni, il fidanzato della ballerina Giulia Stabile.