Armi all’Ucraina: Leu e parte dei 5 Stelle contestano la decisione di sostenere l’esercito

Mariolina Castellone, presidente dei senatori del Movimento 5 Stelle, insieme con la presidente del Gruppo Misto Loredana De Petris (Leu) si è resa protagonista di una forte tensione in in maggioranza contro la scelta, e non ha firmato la mozione.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ottenuto l’unanimità per la risoluzione che appoggia le scelte di governo. Tutti i partiti, opposizione compresa, lo appoggiano nella via intrapresa dall’Italia di sostenere l’Ucraina al fianco dell’Unione europea.

Nonostante questo, si sono verificate alcune polemiche sull’idea di mandare le armi in Ucraina. Primo tra tutti, Pier Ferdinando Casini, leader dei Centristi per l’Europa.

Mariolina Castellone, presidente dei senatori del Movimento 5 Stelle, insieme con la presidente del Gruppo Misto Loredana De Petris (Leu) si è resa protagonista di una forte tensione in in maggioranza contro la scelta, e non ha firmato la mozione.

Ferrara (M5S): “Occidente non ha compreso la sindrome da accerchiamento dei russi”

Gianluca Ferrara, ala pacifista dei grillini, ha respinto categoricamente l’uso delle armi per risolvere le controversie geopolitiche: “La politica, quella occidentale, in questi decenni ha fallito nel non comprendere che la sindrome di accerchiamento dei russi era reale e la virulenza dell’attacco al quale stiamo assistendo questi giorni purtroppo lo conferma”.

Casini: “Abbandonare Afghanistan ha mostrato debolezza”

Pier Ferdinado Casini ha ripreso il concetto: “Le guerre portano sempre distruzione, orrore, e trovo giuste le parole del senatore Ferrara. Ma i russi sono stati convinti ad agire dall’abbandono dell’Afghanistan da parte degli americani. Noi abbiamo dimostrato di essere deboli, così il prevaricatore ci mangia”.