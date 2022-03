Anticipazioni Uomini e Donne, momento buio per Gemma: cosa sta accadendo

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne svelano che Gemma Galgani non sta passando un periodo facile: ecco cosa succede

Una nuova puntata della settimana di Uomini e Donne andrà in onda, come di consueto, a partire dalle 14:45 su Canale 5. Spazio al Trono Over e quello Classico con Gemma Galgani che ammetterà di star vivendo un periodo ‘no’.

Gemma Galgani è considerata una pietra miliare del dating show di Canale 5 e alla sua corte sono passati tanti cavalieri. Al Trono Over di Uomini e Donne, la dama torinese è una certezza, così com’è una certezza che lei non riuscirà mai a scegliere nessuno. È proprio questo che, spesso e volentieri, Tina Cipollari e Gianni Sperti le contestano.

Oggi, in studio, Gemma non ci sarà. Non è accaduto spesso nella storia del programma che ci fosse un’assenza così importante, ma è stato deciso di lasciare spazio agli altri. Questo perché al momento la dama non ha nessun cavaliere deciso a corteggiarla, pertanto la sua presenza in studio sarebbe pressoché futile. Un periodo buio, senza dubbio, che la terrà via dal dating show ancora per qualche puntata.

Anticipazioni Uomini e Donne, Luca Salatino fa infuriare le sue corteggiatrici

A rendere interessante il Trono Classico è soltanto Luca Salatino perché ormai Matteo Ranieri si avvia verso la sua scelta: è rimasta soltanto Federica per lui, dopo aver mandato a casa Denise. L’ex corteggiatore di Roberta Ilaria, al momento, ha due corteggiatrici storiche: Soraya e Lilli. Il tronista si è mostrato interessato ad entrambe, ma mai abbastanza da far scattare quella scintilla che, però, pare esserci con una nuova corteggiatrice. Nelle ultime puntate, infatti, Luca non ha nascosto di voler conoscere altre corteggiatrici e l’ha fatto con un’esterna insieme ad Alessandra.

Sia in esterna, che in studio, il feeling con Alessandra è subito saltato agli occhi di tutti, creando qualche malcontento tra Soraya e Lilli. Sarà soltanto fuoco di paglia come Denise con Matteo oppure può nascere davvero qualcosa tra i due? Al momento Luca non si è esposto a riguardo, ma gli occhi dell’ultimo tronista arrivato parlano chiaro.