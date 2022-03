Anticipazioni Un Posto al Sole, Chiara confessa tutto: Nunzio nei guai

Le anticipazioni di questa settimana di Un Posto al Sole, fanno sapere che Chiara vuoterà il sacco e Nunzio si metterà nei guai

Nunzio e Chiara hanno finalmente ritrovato la serenità? Non del tutto. La Petrone è pronta a confessargli la verità sul suo rapporto con Ludovico, il ragazzo di cui è tanto geloso il figlio di Franco, ma si mette nei guai.

Un rapporto vacillante, la fiducia tra i due spesso manca, eppure Nunzio e Chiara, da anni ormai, trovano sempre il modo per stare insieme e riappacificarsi. Adesso, però, la Petrone vorrebbe che il figlio di Franco Boschi stesse tranquillo e per farlo gli racconta la verità su Ludovico, il suo amico di vecchia data, nonché suo spacciatore.

Appresa la dipendenza da cocaina di Chiara, Nunzio sorpreso vuole affrontare Ludovico. Tuttavia, non è così semplice, perché a fargli aprire gli occhi c’è sua madre, Katia, che lo metterà dinanzi ad una dura verità da accettare: Nunzio si allontanerà o ricucirà il rapporto con la donna appena arrivata a Palazzo Palladini?

Anticipazioni Un Posto al Sole, Manuela VS Susanna: chi la spunterà?

Non è più un segreto che, da qualche giorno, a Palazzo Palladini ci sono stati due rientri -piacevoli o meno dipende- le sorelle Cirillo sono tornate per passare del tempo con Serena e la sua famiglia, nonché Micaela per stare con Jimmy. Proprio la puntata di ieri, infatti, si è chiusa con Manuela che ha incontrato Niko nel giardino di Palazzo Palladini in presenza di Raffaele: la gemella farà vacillare il rapporto con Susanna?

Manuela e Micaela (Gina Amarante) porteranno senza dubbio scompiglio a Palazzo Palladini. In particolare, la mamma di Jimmy mostrerà un sospetto interessamento a suo figlio, qualcosa di mai visto prima: oltre a regalargli la chitarra, gli chiede di lasciare Napoli per andare a Berlino con lei e sua sorella. La sua proposta metterà in crisi il piccolo Jimmy che sarà sempre più indeciso. La possibilità di volare a Berlino, mette Bianca in agitazione: è il momento di rivelare il suo segreto?

Non è tutto, perché ci sarà il fatidico primo incontro tra Manuela e Susanna, passato e presente della vita di Niko: come andrà a finire?