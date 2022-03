Anticipazioni Lea, ultima puntata da togliere il fiato: Viola rischia di morire

Un’altra fiction di gran successo di Rai Uno giunge al termine: stasera è in onda l’ultima puntata di Lea – Un nuovo giorno: tutte le anticipazioni

A partire dalle 21:20 andrà in onda l’ultima puntata di Lea – Un nuovo giorno con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür come protagonisti. È l’ora di tirare le somme e scoprire cosa succederà.

Tutti sintonizzati su Rai Uno per l’ultima puntata di Lea – Un nuovo giorno che, come di consueto, si dividerà in settimo ed ottavo episodio. A Nuovo TV, è stata la stessa protagonista a parlare del suo ruolo all’interno della fiction Rai: “Lea è innamorata del suo lavoro come io del mio di attrice. La caratteristica di Lea è l’empatia, nonostante la vita le sia stata stravolta dal dolore per la perdita di un figlio frutto dell’amore con l’ex marito Marco, Giorgio Pasotti”.

Se è stato difficile vestire i panni di Lea? Anna Valle condivide qualcosa in più di quel che si pensa con la protagonista della fiction Rai: “Se si mette in testa una cosa la fa e va fino in fondo. Proprio come me. Anche se tutti mi vedono come quella perfettina e sempre tranquilla in realtà io posso perdere anche le staffe se vedo un’ingiustizia o qualcosa che non mi piace”.

Anticipazioni Lea – Un nuovo giorno: l’ultima puntata

Segreti di famiglia è il nome del settimo episodio dell’ultima puntata di Lea – Un nuovo giorno in cui Marco e Lea non riescono ad ottenere l’affidamento del piccolo -e tanto agognato- Koljia: il giudice ha respinto la loro richiesta. C’è anche qualcun altro che, seppur in maniera differente, sta soffrendo: Arturo non si dà pace per la relazione terminata, ma prende al balzo un richiesta di fare un tour e lascia la città, almeno momentaneamente. Viola, intanto, peggiora ma Luca decide di restarle accanto.

LEGGI ANCHE > > > Striscia la notizia, da questa sera Antonio Ricci cambia le Veline: il motivo

NON PERDERTI > > > Amici 21, allievo pronto ad abbandonare il talent show: interviene la De Filippi – VIDEO

Nell’ultimo episodio, intitolato L’uomo giusto, le cose tra Marco e Lea non vanno: quest’ultima lo accusa di averla ingannata. Non c’è tempo per chiarire che le condizioni di Viola continuano a peggiorare: ha urgente bisogno di un trapianto di reni, la sua vita è in pericolo.