Anticipazioni Beautiful, matrimonio all’orizzonte: Zende preso in contropiede

Le anticipazioni di Beautiful svelano di un gran caos a Los Angeles, intrecci amorosi e non solo si abbattono sui protagonisti

Marzo sarà un mese molto ricco per i telespettatori italiani di Beautiful che assisteranno a nuove vicissitudini che riguardano i loro protagonisti preferiti. A Los Angeles, tra gravidanze e matrimoni, ci sarà gran caos.

Alla Forrester Creation c’è un po’ di malcontento: Zoe non riesce ad accettare il fatto che Paris continui a far parte dell’azienda e le chiede di star fuori, almeno, dalla sua vita personale. Tuttavia, quello che Zoe non sa è che Carter e Ridge hanno già discusso sull’assunzione di Paris a titolo definitivo. Se da un lato Paris è felice della proposta importante ricevuta, dall’altra Carter è molto titubante e le chiede di rifletterci meglio.

Cosa c’entra Zende? Quest’ultimo non vuole che Paris rinunci ad una posizione così importante per Zoe, quindi la convince a restare in città ed accettare l’assunzione alla Forrester Creation. Mentre Carter spinge Zoe a fissare una data del matrimonio con Zende, quest’ultimo bacia Paris. Zoe e Zende si sposeranno?

Anticipazioni Beautiful, Steffy è incinta: Liam è il padre

La notte di passione tra Liam e Steffy sembra essere costata cara alla fidanzata di Finn perché è rimasta incinta. Di chi è il figlio? Il test parla chiaro, Liam sembrerebbe essere il padre del bambino che Steffy porta in grembo. Lo Spencer riceve la notizia proprio mentre confessa la verità su quanto c’è stato quella notte a Hope, la Logan riuscirà a reggere la botta di una gravidanza inaspettata? Per adesso, sia Hope che Finn cercano di perdonare i propri rispettivi partner e tenere in piedi la loro relazione comprendendo che si è trattato di una sbandata.

Quando i risultati del test danno Liam padre del bambino, a risolvere la situazione ci pensa Thomas. Quest’ultimo, infatti, scopre che i risultati sono stati manomessi da Vinny, suo migliore amico che pensava di fare cosa gradita per riavvicinarlo a Hope. Un segreto troppo grande per il Forrester che vuoterà tranquillamente il sacco e riporterà serenità a Los Angeles.

Beautiful prosegue con la sua programmazione dal lunedì alla domenica in seguito al TG5.