“Se uno sa cantare lo sa aggiustare”, scintille ad Amici 21: interviene l’allievo

Colpo di scena ad Amici 21. La puntata di domenica 27 febbraio 2022 fa ancora discutere: due insegnati fanno scintille.

Ancora scintille ad Amici 21, questa volta però a farle sono stati gli insegnanti Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Nello specifico il critico musicale nel daytime odierno ha deciso di non farla passare liscia alla sua collega. Zerbi ha convocato tutti gli allievi per discutere della prova fatta con il maestro Pennino.

L’ultima prova fatta dagli allievi di Amici 21 con il maestro Pennino non ha dato buoni risultati a causa di Gio Montana. Ebbene, il ragazzo avrebbe trascinato nei suoi errori anche Calma e Rudy Zerbi ha cercato di rimarcare proprio su questa cosa. Anna Pettinelli però non è d’accordo. La conduttrice radiofonica è convinta che il collega si stesse arrampicando sugli specchi solo ed esclusivamente per salvare il suo allievo.

Dopo il terribile flop l’insegnante di Amici ha deciso di chiamare nuovamente in causa il compositore e direttore d’orchestra il quale ha confermato il pensiero di Rudy. Ma la reazione di Anna ha sorpreso tutti: l’insegnante non ha replicato alle parole del maestro e solo dopo il collegamento ha attaccato il suo collega. La Pettinelli è convinta che Rudy abbia sbagliato nel fare determinate domande al maestro Pennino. In realtà avrebbe contestato soprattutto il modo in cui le ha poste.

Amici 21, scintille tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: interviene l’allievo Luigi Strangis

Anna Pettinelli è sempre più convinta che Zerbi avrebbe dovuto chiedere al maestro Adriano Pennino se altri allievi, quali Sissi e Alex, sarebbero stati in grado di risollevare la canzone dopo Gio Montana. Le parole della Pettinelli però hanno fatto infuriare anche Luigi Strangis. Il 20enne, allievo del seguitissimo talent show di Mediaset, si è sentito escluso dall’insegnante quando si è parlato di allievi intonati. “Non credo che solo Alex e Sissy sappiano cantare. Non credo nemmeno che sia un pezzo così difficile e che l’attacco sia così disarmante”, ha chiosato Luigi.

A questo punto la Pettinelli ha risposto che forse non era stata molto chiara nell’esprimere il suo punto di vista affermando che anche il 20enne sarebbe stato in grado di rimediare agli errori di Gio Montana: “Se uno sa cantare lo sa aggiustare”. Infine Luigi ha replicato confermando le parole di Zerbi. Il giovane cantante addirittura ha spiegato che Gio Montana non avrebbe mandato fuori tempo solo i due allievi successivi a lui ma l’intero gruppo.