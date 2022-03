Alfonso Signorini l’ha appena scoperto: pessime notizie in arrivo!

Alfonso Signorini è entrato nell’ultimo mese della conduzione della sesta edizione del Grande Fratello VIP, ma per lui arrivano spiacevoli notizie

Ormai in TV da settembre, Alfonso Signorini sta portando avanti l’edizione del Grande Fratello VIP più lunga della storia: con la data di chiusura prevista per il 14 marzo, infatti, stabilirà un nuovo record.

Alfonso Signorini è stato chiamato ad una grande impresa: portare avanti per ogni lunedì e venerdì -poi diventato giovedì- due puntate a settimana del Grande Fratello VIP, da settembre fino al 14 marzo. Il giorno previsto per la finale del reality show siglerebbe l’edizione più lunga della Casa più spiata d’Italia e c’è chi è riuscito ad andare avanti dall’inizio alla fine per ben 6 mesi.

Nonostante l’avvincente puntata di ieri, lunedì 28 febbraio, in cui c’è stata una doppia eliminazione, quella di Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano, gli ascolti non registrano dati confortanti: 3.539.000 spettatori pari al 23% di share. È certamente lo share più alto della serata di ieri della TV, ma non vale lo stesso per gli ascolti.

Tutti gli ascolti TV della serata di lunedì 28 febbraio

“Non sono certo le cose facili a renderci migliori.”#VostroOnore INIZIA ORA su Rai1 e in streaming su RaiPlay: https://t.co/FtV9GKb72T@StefanoAccorsi_ pic.twitter.com/GmYlxMqcqO — Rai1 (@RaiUno) February 28, 2022

La prima puntata della nuova fiction di Rai Uno, Vostro Onore, con Stefano Accorsi ha registrato ottimi numeri, ma non i migliori per la TV pubblica che con altre fiction, fin qui, ha raccolto numeri da capogiro. Tuttavia, il remake della serie televisiva statunitense Your Honor ha incollato davanti allo schermo 4.170.000 spettatori pari al 18.9% registrando gli ascolti più alti della serata di ieri, lunedì 28 febbraio. Per quanto riguarda, invece, Rai Due, la serie TV franco-britannica, Delitti in Paradiso, ha interessato 1.139.000 spettatori pari al 5.3% di share. Per finire, Rai Tre con Riccardo Iacona in Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.550.000 spettatori pari ad uno share del 6.9%.

Gli altri canali Mediaset, oltre Canale 5 con il GF Vip 6, ha raccolto 909.000 spettatori con il 4.3% di share grazie Roberto Giacobbo in Freedom – Oltre il confine. Per finire, Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato 1.065.000 spettatori con il 6.1% di share.