WhatsApp, come usarlo senza toccare il cellulare: il ‘magico’ trucco

Spunta un trucco per riuscire ad utilizzare WhatsApp senza mai toccare il cellulare. Andiamo quindi a vedere il magico trucco.

Sono sempre tantissimi i trucchi da utilizzare su WhatsApp. Adesso sull’applicazione di messaggistica spunta un metodo per messaggiare senza mai toccare il cellulare. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile farlo.

Oramai lo smartphone è diventato quasi un prolungamento del nostro corpo e spesso ci torna utile anche quando siamo in auto. Usare il telefono alla guida è più che pericoloso, specialmente quando dobbiamo inviare un messaggio. Fortunatamente a risolvere questo problema ci pensano non solo le auto di ultima generazione, ma anche la stessa WhatsApp che ci permette di inviare i messaggi senza mai toccare il nostro smartphone.

Farlo infatti è semplicissimo ed il nuovo trucco che vi andremo ad illustrare oggi prevede l’utilizzo di riconoscimento vocale e dell’assistente vocale. Prima di allacciare le cinture dovremo assicurarci di aver attivato queste due funzioni al nostro smartphone. Successivamente basteranno le due parole magiche : “Ok Google” per poi continuare “invia un messaggio WhatsApp a” scegliendo il nome del destinatario. Tutto ciò potrà essere compiuto senza mai togliere le mani dal volante.

WhatsApp, cambiano per sempre le chat: l’ultima novità

L’applicazione più in evoluzione dell’ultimo periodo è senza ombra di dubbio WhatsApp. Il servizio di messaggistica di Meta, infatti, è sempre pronta ad aggiornarsi e da poco ha introdotto anche la funzionalità multi-dispositivo.

Le novità non sono finite qua però, visto che tutti gli utenti potranno sperimentare tutte le nuove funzionalità in arrivo scaricando la versione Beta. Gli esperti di WABetaInfo hanno analizzato la versione 2.22.6.3 dell’app. Infatti proprio qui gli insider hanno scoperto una nuova scorciatoia per la ricerca all’interno di una chat.

Oltre alle funzioni già presenti, infatti, cliccando i tre pallini troverete la novità pronta ad essere introdotta dagli sviluppatori di Meta. La terza nuovissima icona è una lente di ingrandimento, che se premuta permetterà di fare una ricerca all’interno della chat della persona con cui stiamo parlando. Lo scopo della funzione è quella di arrivare più facilmente all’azione desiderata.