Uomini e donne anticipazioni: torna una coppia storica ma Luca Salatino fa arrabbiare tutti. Emozioni nella puntata che aprirà la settimana

Nella storia di Uomini e Donne ci sono storie e personaggi che più degli altri hanno segnato a fondo il programma entrando nel cuore del pubblico. E le anticipazioni della puntata che aprirà la settimana dicono che ci sarà una bella sorpresa.

Da Maria De Filippi tornerà una coppia amatissima dai telespettatori del dating show. Stiamo parlando di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, una delle coppie più burrascose e amate tra quelle nate all’interno del programma. Nei mesi scorsi sono stati sul punto di lasciarsi, nonostante la nascita della piccola Bianca.

Oggi però hanno superato l’ennesimo momento difficile della loro convivenza e sono ripartiti più forti che mai. Racconteranno come sono riusciti a rimettere insieme i pezzi, con la forza del loro amore, e faranno commuovere tutti parlando di Bianca. Un momento per ricordare il loro lungo percorso all’interno di Uomini e Donne.

Uomini e donne anticipazioni: i tronisti fanno discutere, anche se per motivi diversi

Ma non ci sarà spazio solo per il Trono Over, del quale Sossio e Ursula con il tempo sono diventati due simboli. A tenere banco sarà anche il percorso dei tronisti, in particolare quello di Luca Salatino che è arrivato da poco ma sta già facendo molto discutere non soltanto in studio.

Il pugile e chef romano sembrava essere orientato soprattutto verso Soraya e Lilli. Ma dopo l’ultimi discussione sembra aver preso una decisione. Vuole conoscere altre corteggiatrici perché non è abbastanza soddisfatto dalle emozioni che ha provato fino ad oggi e la sua scelta non piacerà alle due ragazze. Intanto però lui è uscito con Alessandra e pare che il feeling tra i due sia decollato.

Amara sorpresa invece per i fan dell’altro tronista, Matteo Ranieri, che non sarà nemmeno presente in studio. Ma il motivo è presto spiegato: la sua unica corteggiatrice, Federica, è malata e quindi non c’è motivo per fargli registrare una puntata.