Un’amata protagonista di Un Posto al Sole si è lasciata sfuggire uno spoiler che mozzato il fiato a tantissimi fan.

Un Posto al Sole è la fiction italiana più longeva e apprezzata di sempre dal pubblico.

La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre 1996 e da allora la trasmissione in onda va dal lunedì al venerdì su Rai 3. Sono più di due milioni le persone che si sintonizzano sul terzo canale della rete nazionale per vedere cosa accadrà a Posillipo, in particolare a Palazzo Palladini.

Dal 1996, dunque, i telespettatori – stesso posto, stessa ora e stesso canale -, divorano ogni puntata di Un posto al sole e dopo l’ultimo spoiler di una delle protagoniste della soap sicuramente resteranno con gli occhi incollati allo schermo. Impossibile perdere anche solo un episodio.

Un Posto al Sole, spoiler di un’amata protagonista: “Ci saranno tante sorprese”

Nelle ultime puntate di Un posto al sole sta tenendo banco un triangolo amoroso formato da Rossella, Riccardo e Virginia. Riccardo ha iniziato una relazione con Rossella nascondendole di essere sposato con Virginia. Per il bel dottore il suo matrimonio è finito quando Virginia l’ha tradito con suo fratello ma la donna è pentita ed è disposta a tutto pur di riconquistare il marito. Desirée Noferini, che interpreta il ruolo di Virginia, ha anticipato alcuni dettagli dei futuri episodi in un’intervista rilasciata a TvSoap.it: “Ci saranno delle sorprese. Bisogna stare incollati alla Tv perché Virginia è molto determinata a conquistare Riccardo. Motivo per cui non mollerà e farà di tutto. Vediamo dunque come reagirà lui…”.

Desirée Noferini inoltre ha rivelato cosa le piace del suo personaggio: “Mi piace il fatto che è una donna indipendente. Ha il suo lavoro, è una cardiologa brava e in carriera. Nonostante l’errore grave che ha fatto con Riccardo, è determinata ad arrivare al suo obiettivo ossia la riappacificazione”.