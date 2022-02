Striscia la notizia, da questa sera Antonio Ricci cambia le Veline: il motivo

Da questa sera nuovo cambio di Veline a Striscia la notizia. La decisione di Antonio Ricci è stata inevitabile: scopriamo chi salirà sul bancone.

A partire da questa sera, lunedì 28 febbraio 2022, Talisa Jade Ravagnani non salirà sul bancone del seguitissimo Tg satirico. Scopriamo insieme il motivo ma soprattutto chi prenderà il posto della ballerina milanese.

Grande sorpresa per il pubblico di Striscia la notizia. Da questa sera il Tg satirico di Antonio Ricci riaprirà le proprie porte a due ex Veline. Talisa Jade Ravagnani, nonché attuale Velina, lascerà per un po’ il proprio posto perché influenzata. La bionda ballerina, ex allieva di Amici19, stando a quanto emerso da un comunicato diffuso dall’Ufficio Stampa di Striscia la notizia, si sarebbe sottoposta ad un tampone il cui esito è risultato negativo al Covid.

Talisa Jade Ravagnani in attesa di tornare sul bancone del Tg satirico di Antonio Ricci seguirà il programma comodamente da casa. Ma chi andrà a sostituire la 19enne milanese che dal 2021 assieme a Giulia Pelagatti fa da valletta a Striscia la notizia? Scopriamolo insieme.

Striscia la notizia, grande ritorno di due ex Veline: scopriamo chi sono

Talisa Jade Ravagnani, Velina di Striscia la notizia, da questa sera non salirà sul bancone del Tg satirico di Antonio Ricci perché influenzata. Finché non si sarà rimessa, la bionda ballerina assieme a Giulia Pelagatti sarà sostituita da due ex Veline che hanno segnato il record nel programma di Canale Cinque.

Ebbene, a gran sorpresa, a Striscia la notizia tornano Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Le due showgirl sono state Veline dal 2017 al 2021, ovvero, fino all’ingresso della Ravagnani e della Pelagatti. Shaila e Mikaela hanno conquistato il pubblico di Mediaset nel corso dei quattro anni trascorsi a Striscia la notizia: il loro ritorno segna un grande momento per i telespettatori.