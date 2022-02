Scuola, al via le prove Invalsi: quest’anno anche per gli studenti del secondo anno di superiori

I primi saranno i maturandi. A partire da domani, martedì, per tutto il mese gli studenti entreranno a turno nell'aula di informatica per svolgere i test di italiano, matematica e inglese. La prova durerà due ore.

Quest’anno torneranno le prove Invalsi anche per gli studenti del secondo anno delle superiori che l’anno scorso non avevano affrontato i test a causa del Covid. Più di due milioni e mezzo di alunni dalla seconda elementare al quinto anno di superiore dovranno eseguire le prove a partire dal primo marzo.

I primi saranno i maturandi. A partire da domani, martedì, per tutto il mese entreranno a turno nell’aula di informatica per svolgere i test di italiano, matematica e inglese. La prova durerà due ore. Subito dopo sarà il turno degli studenti di terza media, che avranno 90 minuti per rispondere ai quesiti. A maggio sarà il turno delle elementari, che avranno 45 minuti di tempo in seconda e 75 minuti in quinta. A fine mese sarà il turno degli studenti di seconda superiore, la cui prova durerà 90 minuti.

Come l’anno scorso, le prove Invalsi non sono requisito di accesso alla Maturità, ma è possibile che i test serviranno per accedere alle università. Anche se questa ipotesi al vaglio del Governo ha creato molte polemiche che per adesso si è conclusa con la smentita dei ministeri dell’Istruzione e dell’Università.