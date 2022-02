Russia, rischio nucleare: quali conseguenze per il mondo intero

Mentre da un lato si contratta per la pace a Gomel, sul confine bielorusso, dall’altro Vladimir Putin ha lanciato la minaccia nucleare, definendo la Russia una delle “nazioni nucleari più potenti al mondo”. Il presidente russo ha fatto capire di essere disposto anche a utilizzare il nucleare verso l’Occidente di conseguenza alle sanzioni imposte dall’Occidente. Putin ha ordinato la messa in stato di allerta del sistema di deterrenza nucleare, minacciando “conseguenze come non se ne sono mai viste nella storia”.

La Russia è la seconda potenza al mondo con il numero maggiore di testate nucleari (4.500), la prima sono gli Us con 5.500. La terza potenza atomica mondale è la Cina con 350 testate. La quarta è la Francia con 300, il Regno Unito con 215, il Pakistan con 150, l’India con 140 e la Corea del Nord con 10.

L’Italia non produce e non possiede armi nucleari, ma partecipa al programma di condivisione nucleare della Nato. In base agli accordi dell’Alleanza Atlantica, in tutto il nostro Paese ci sarebbero una cinquantina di testate suddivise tra le basi aeree militari di Ghedi, in provincia di Brescia e Aviano, in provincia di Pordenone.

Una stima aggiornata al 23 febbraio della Federation of American Scientists, organizzazione No profit composta da scienziati e analisti, conta 4.477 testate nucleari alla Russia, oltre ad altre 1.500 già smantellate o in via di smantellamento.

Cosa minaccia l’Europa

A minacciare l’Europa è il nuovo missile 9m729, che gli Usa hanno denunciato come violazione del Trattato Inf. Si tratta di un ordigno a media gittata in grado di colpire fino a 2.500 chilometri di distanza.

La Russia ha tre basi che possono lanciare armi atomiche. Rostov, a Sudest dell’Ucraina, San Pietroburgo, al Nord e Kalikigrad, nel cuore dell’Europa. Quest’ultima base è quella più pericolosa ed è situata tra la Polonia e la Lituania.

La catena di comando del sistema nucleare russo è basato sulla concatenazione di tre chiavi, o meglio, codici di lancio. Uno è nelle mani del presidente, uno del ministro della Difesa e la terza in mano al Capo di Stato maggiore interforze. Se anche uno solo di questi codici viene annullato, la procedura di blocca.