Rivoluzione Rai, altro taglio eccellente: torna un programma storico

La Rai continua la sua rivoluzione in vista del palinsesto autunnale. Annunciato un altro taglio eccellente: grande ritorno per un format.

Non si fermano i cambiamenti in Rai, con il servizio pubblico che sta continuando la sua personale rivoluzione. Infatti il servizio pubblico ha annunciato un taglio eccellente oltre che il ritorno di un programma storico.

Sono giorni di grande fibrillazione in Rai, con la rete che sta organizzando i palinsesti televisivi in vista della stagione estiva. Ovviamente la rivoluzione non riguarderà solamente l’addio ad alcune personalità, ma anche il ritorno di trasmissioni storiche per l’emittente. A svelare i dettagli di tutte le voci che si rincorrono in Rai e della sua rivoluzione interna, ci ha pensato Tv Blog.

Infatti proprio il portale specializzato ha rivelato che il servizio pubblico a breve è pronto a rispolverare un vecchio format che in tv ha avuto lunga vita in passato. Inoltre la trasmissione prenderà il posto di ‘Ore 14‘ condotto da Milo Infante nei mesi giugno e luglio. Sempre tv blog rivela che al posto di Ore 14, l’emittente potrebbe riprendere un format come ‘Candid Camera‘, amatissimo programma degli anni ’90. Proprio il prank show potrebbe prendere la fascia oraria riservata a Milo Infante.

Rai, Candid Camera candidata a sostituire Milo Infante: le ultime

Stando a quanto riportato da TvBlog a lasciare la Rai dovrebbe essere proprio Milo Infante. Infatti a sostituire lo storico conduttore ci dovrebbe pensare il format Candid Camera. I telespettatori Rai quindi saranno accompagnati dal prank show per un’ora circa, dalle 14 alle 15, proprio come avveniva con ‘Ore 14‘. Mentre invece la Rai dovrebbe completare la rivoluzione trovando anche il sostituto di Bianca Guaccero e del suo ‘Detto Fatto‘.

Infatti a sostituire la Guaccero ci dovrebbero pensare vari film e telefilm. Inoltre sempre secondo il portale specializzato nel caso in cui Candid Camera dovesse avere un ottimo riscontro di pubblico, potrebbe essere confermato anche nel palinsesto autunnale ed invernale. Inoltre a settembre dovrebbe arrivare anche il nuovo programma di Pierluigi Diaco. Sono mesi quindi di grandi cambiamenti per la Rai, pronta a dare una rispolverata a vecchi format ed a ringiovanire i conduttori sulla rete.