Rincaro grano, l’allevatore a iNews24: “La verità è che non potremo andare avanti”

“A causa del rincaro dei carburanti il costo del fieno è raddoppiato. E adesso con la guerra tra Russia e Ucraina anche il costo del granturco è aumentato”. Ai nostri microfoni, Luigi Teodori e la moglie Oriana, titolari di un allevamento di pecore. La loro Azienda Agricola Le Prata si trova a Rocca Canterano, in provincia di Roma. “Prima la pandemia, poi il rincaro delle bollette e tutti i costi di gestione: la verità è che non potremo andare avanti”, denunciano.

Luigi e Oriana hanno un allevamento di 170 pecore circa e l’aumento dei prezzi pesa sulla loro azienda: “Il problema è grande perché i cereali costano troppo, così come costa troppo l’elettricità. I guadagno sono bassi”.

“Costi dei trasporti raddoppiati”

A causa dell’aumento del carburante, spiegano, i prezzi dei trasporti sono raddoppiati: “Il fieno arriva, ma se prima costava 100 euro, adesso costa i doppio. Noi viviamo in montagna e potremmo mandare le pecore al pascolo, ma in questo periodo nevica e non c’è molta erba. Dobbiamo dar loro da mangiare fieno e cereali”.

Coldiretti sostiene che quella del mais sia “un’emergenza mondiale che riguarda direttamente l’Italia che è un Paese deficitario ed importa addirittura il 64% del proprio fabbisogno di grano per la produzione di pane e biscotti e il 53% del mais di cui ha bisogno per l’alimentazione del bestiame”. Inoltre l’organizzazione aggiunge che “l’Ucraina è il nostro secondo fornitore di mais con una quota di poco superiore al 20% ma garantisce anche il 5% dell’import nazionale di grano”. Tra i primi a pagare le conseguenze in termini economici, ci sono proprio gli allevatori.

Come spiegano, non si tratta solo del nostro dei carburanti, ma di tutta la filiera: “L’anno scorso il granturco costava 30 euro al quintale, quest’anno quasi 50. La situazione era già peggiorata a causa della pandemia da Covid-19, ora invece è arrivata la guerra in Ucraina. A quanto dovremmo vendere il formaggio se i cereali per gli animali costano il doppio?”, si chiede Luigi. Allevare una pecora, raccontano gli allevatori, adesso costa 1,20 euro al giorno, prima invece 0,70 centesimi, “per un totale di circa 200 euro”.

Luigi e Oriana hanno anche un negozio di carne: “A causa dell’aumento dei trasporto anche la carne è aumentata. Adesso costa 3 euro in più al chilo e ovviamente la domanda è calata. Ma non possiamo biasimare i nostri clienti, perché il problema è di tutti. E anche se i prezzi sono aumentati, i guadagni dei lavoratori sono rimasti gli stessi di sempre”.