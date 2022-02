“Problemi di salute dopo il vaccino”, lo confessa ex tronista di Uomini e Donne: fan senza parole

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha fatto una confessione che ha lasciato tutti, fan compresi, a bocca aperta. C’entra il vaccino anti Covid.

Teresa Langella è un volto molto noto al pubblico di Canale 5 in quanto è stata tronista di Uomini e Donne nel 2018.

Insieme a pochi altri, è stata una delle poche fortunate a trovare il vero amore e quel rapporto full time che cercava all’interno del dating show. Da tre anni, infatti, è fidanzata con il suo corteggiatore Andrea Dal Corso. Lui inizialmente, un po’ per il padre di lei e anche per questioni sue personali, si è tirato indietro perché non era sicuro di sentirsi pronto per una relazione seria. Qualche mese dopo però i due si sono incontrati di nuovo dando inizio ufficialmente alla loro love story che ad oggi li vede insieme da tre anni.

Dal 2018 la coppia continua ad essere seguita dal grande pubblico e nelle scorse ore, Teresa attraverso Instagram non ha nascosto la sua preoccupazione dopo aver fatto la terza dose di vaccino anti-Covid. L’influencer ha spiegato nel dettaglio per quale motivo dovrà sottoporsi a diversi controlli medici nella giornata di oggi: “L’unica cosa è che mi si sono infiammati, ingrossati, insomma, i linfonodi ascellari”.

Teresa Langella preoccupata per la terza dose del vaccino anti Covid

“Buongiorno scusate il mio stato, preferisco farmi vedere al naturale. Oggi ho un paio di giri vari da fare, visite mediche, ecografia, analisi e accertamenti vari”. Così Teresa Langella esordisce su Instagram informando i suoi fan della giornata che l’aspetterà. A questo punto sempre tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, l’ex protagonista del programma condotto da Maria De Filippi ha sottolineato: “Dopo il vaccino molti mi chiedono, ma come ti senti come stai, bene, una bomba, niente febbre, nessun sintomo. Unica cosa, linfonodi ascellari gonfi e doloranti. Leggevo che è successa la stessa cosa a moltissime ed è normale che accada”.

Leggi anche:

Teresa ha poi concluso il suo discorso ammettendo: “Quindi voglio cercare di tenere sotto controllo queste cose qua, essendo io paranoica da morire”. Lo stesso problema di moltissimi italiani che alla terza dose di vaccino hanno espresso le loro preoccupazioni.